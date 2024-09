7 truques para combinar estampas sem ficar cafona

Seja floral, listrada, de bolinhas ou qualquer outro modelo, as estampas nunca saem de cena, não importa a estação. Por isso, aprender a combinação certa de desenhos contribui para um visual elegante que valoriza a silhueta e transmite muita personalidade aos looks.

Por mais que sejam consideradas cafonas por muitas pessoas, peças de roupa estampadas também são capazes de oferecer elegância. A seguir, provamos que é completamente possível criar uma composição com estampas cheias de estilo. Confira as dicas abaixo:

Utilize uma estampa neutra

O uso de listras ou bolinhas para equilibrar o visual pode ser um bom primeiro passo para inserir as estampas nos trajes, pois são opções versáteis que podem suavizar a composição.

Estampas positiva e negativa juntas

A primeira sugestão pode parecer um pouco ousada, mas confere modernidade aos trajes. Em resumo, o visual será composto por uma peça de fundo escuro e outra com fundo claro.

Essa combinação é muito agradável aos olhos, principalmente porque se trata do mesmo desenho em tons diferentes, sendo uma forma de contraste para manter um certo padrão.

Construa uma paleta de cores coerente

Estampas com cores semelhantes ou que combinem bem entre si criam harmonia e evitam que a composição final soe desordenada. O truque é combinar pensando na cor predominante da peça. Assim, ela pode ser utilizada com outra opção, mas seguindo o círculo cromático.

Combine peças grandes e pequenas

Variar entre estampas pequenas em uma peça, e grandes em outra, equilibra o visual. Os tamanhos distintos ganham, por consequência, um papel neutro na composição. Um exemplo: camisa com estampa grande e saia com estampa menor.

Misture texturas

É possível avançar um pouco mais e misturar diferentes padronagens e cores. Floral com xadrez, tons quentes e tons frios, entre outros. Essa mescla de estampas torna o look mais interessante. Aqui, vale destacar que é preciso levar em consideração desenhos com aspectos visuais semelhantes. Misturas de texturas com características opostas em termos de estilo e cor tornam o visual carregado.

Peça estampada como ponto focal

Transformar a peça estampada em um ponto focal é uma ótima solução para impedir que o visual seja sobrecarregado. Em outras palavras: vista apenas um item com estampas, aderindo um visual mais sóbrio nas demais peças.

Invista nos acessórios

Por fim, a última sugestão é o uso de acessórios estampados, como bolsas, óculos, lenços, cintos ou bonés. Esses elementos destacam as combinações e dão vida às roupas neutras.

