Como aumentar a vida útil das suas roupas

A quantidade numerosa de peças deixadas de lado ou jogadas fora pode ser explicada pelo estímulo ao consumo, armazenamento inadequado e lavagens demasiadas. Isso, no entanto, gera consequências ambientais e financeiras negativas. Fora o sentimento de perder aquela roupa que você tanto gostava, não é? Segundo dados do Sebrae, cerca de 170 mil toneladas de lixo têxtil são produzidas anualmente no Brasil. A boa notícia é que é possível deixar tudo isso para trás adotando hábitos que prolongam a vida útil das suas roupas.

Armazenamento correto

“Existem tecidos frágeis, que esticam quando são pendurados, como a malha e o tricô. Para preservá-los, você pode dobrar ao invés de pendurar”, declara a consultora de moda Ana Vaz. Peças pesadas, com tecidos mais estruturados, como blazers e jaquetas, beneficiam-se de cabides fortes, porque distribuem melhor o peso, afirma. Roupas leves podem ser colocadas em cabides de estrutura menor, para que seja possível economizar espaço. “Pendurar itens que estão dentro de plásticos ou embalagens também é interessante, porque causa mofo quando não há espaço para a circulação de ar.”

Ritmo de lavagem

Infelizmente é fato: quanto mais uma peça é lavada, menos ela dura. Paralelamente, a falta de lavagem de peças claras pode levar ao amarelamento da cor delas, de acordo com a profissional. ”O atrito das máquinas e o processo de passar também contribuem para o desgaste, por conta do atrito”, conforme diz a especialista. A piora é ainda mais grave quando se trata de tecidos delicados, por isso é fundamental estar atento à descrição da manutenção do produto. Para minimizar, fique de olho nas instruções de lavagem que estão na etiqueta e higienize de acordo, e tente utilizar roupas que não ficaram com cheiro desagradável ou manchas mais de uma vez.

Saquinhos de lavagem, que protegem peças muito delicadas, também são recomendados para que o atrito com outras não prejudiquem o tecido e detalhes.

Não perca as peças de vista

“Quem não é visto, não é lembrado” é uma frase usada por mentores que também serve para a organização do guarda-roupa. Quando as peças estão postas aleatoriamente, é comum esquecer-se do que possui e, consequentemente, deixar de utilizar o que tem. “Primeiro, pense em quanto espaço você tem. Dependendo dele, talvez valha a pena fazer trocas de acordo com a estação. No verão, pode armazenar peças frescas e guardar as de frio em outro lugar, por exemplo”. Separar por tipo ou por cores também é uma indicação de Ana.

Cuidados extras

Cada roupa possui um tecido, que por sua vez tem particularidades e, portanto, exige cuidados específicos. “O couro original precisa de hidratação, por exemplo. Os sintéticos, são mais fáceis de cuidar, mas são mais prejudiciais ao meio ambiente e, ainda assim, a pessoa deve ter zelo. Na etiqueta, é possível observar quais são os cuidados que aquela roupa exige”, aponta.

Invista no Upcycling

O uso de produtos antigos para a criação de novos é uma alternativa para prolongar a utilização daquilo que você não gosta. Se a calça ficar muito grande, criar um cropped ou uma saia é uma saída. Quando a camiseta é deixada de lado, fazer um top com ela é uma opção. Caso não tenha habilidade de costura, pode repassar as peças para a frente, o que garante que aquela peça seja usada mais vezes, ainda que por outras pessoas.

Antes de fazer uma nova compra

“Fazer aquisições de peças para quando ‘você emagrecer’ ou para ajustar posteriormente nem sempre é a opção mais adequada, especialmente porque não é toda vez que você cumpre com a promessa de costurar depois”, afirma a consultora. Apesar de haver a possibilidade da roupa durar muito, ela não vai estar sendo usada, o que só é útil para o acúmulo de itens no seu guarda-roupa e para te atrapalhar na hora de usar as peças que servem em você, completa.

Outra dica é analisar se você tem realmente com o que usar uma peça antes de comprá-la, e se ela será versátil dentro do estilo do seu guarda-roupa. Se será necessário adquirir mais itens só para conseguir utilizar aquela compra, é melhor deixar de lado.