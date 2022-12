Frente única é peça curinga para o verão! Saiba usar

Símbolo de liberdade corporal, modernidade, elegância, frescor e sensualidade. Foi assim que Amanda Souza, consultora de imagem, descreveu a frente única, uma peça capaz de adequar-se a qualquer tipo de estilo e que serve para as mais variadas ocasiões, principalmente no verão. Criada em 1917 por Erté, foi popularizada somente na década de 1930, depois de Madeleine Vionnet levá-la para artistas norte-americanas.

A frente única é uma roupa que possui uma tira amarrada atrás do pescoço, revelando os ombros e as costas. Na época em que passou a ser objeto de desejo do público, havia uma intensa adoção de itens de moda que remetiam à dita feminilidade, em oposição à década anterior, quando as jovens eram ousadas e andróginas. O corpo ideal daquele momento exigia curvas, especialmente no quadril e no busto, além de ombros largos.

Exibir as costas bronzeadas motivava mulheres a comprarem a peça, originalmente para a cena mais elegante, em composições noturnas e de gala, mas chamou atenção das pessoas por dar um toque de sensualidade, explica a profissional. “A popularização dela e a inserção em looks cotidianos demonstra sua versatilidade, ela é o camaleão dos guarda-roupas femininos.”

Mulheres contemporâneas, clássicas, criativas, dramáticas, esportivas, casuais ou qualquer que seja o estilo conseguem encaixar o modelo em suas produções. “Apesar da frente única trazer essa mensagem de sensualidade e poder feminino, ela serve para qualquer linguagem”, pontua Amanda.

Como incluir a frente única no guarda-roupa

Depois de saber isso tudo, fica a dúvida: como incluir essa peça no meu guarda-roupa? “Antes de mais nada, você precisa saber que a escolha do tecido, a modelagem da peça e a ocasião vão te guiar no processo”, afirma a consultora.

Em momentos mais casuais, ela indica apostar em tecidos maleáveis e leves, como malhas e crochê, em croppeds, por exemplo, combinados ao jeans em calças, shorts ou saias.

Já em ocasiões que exigem mais elegância, saias midi ou pantalonas são mais adequadas, assim como tecidos mais nobres.

Tricôs leves com calças em tons claros conferem elegância aos looks usados no litoral. “Para pessoas adeptas ao estilo contemporâneo, as frentes únicas podem aparecer em macacões ou peças fluidas. Com sandálias ou flats pesadas tem a dose certa de charme”, afirma Amanda.

Para composições noturnas, tecidos acetinados ganham destaque. Quando combinados a acessórios, serve para festas, baladas e até mesmo casamentos. “Quem quer diminuir a sensualidade, pode apostar em visuais mais sutis, estampas gráficas e florais também são chave”, termina a especialista.