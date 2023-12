Cláudia Raia completa 57 anos e arrasa nos visuais; Roube o Look

Palmas para ela! Neste sábado (23), a atriz Cláudia Raia celebra seus 57 anos. Com uma trajetória regada a talento e disposição, a artista coleciona histórias marcantes nos palcos e nas TVs brasileiras. A atuação não é a única maneira encontrada pela celebridade para expressar aquilo que precisa: a moda também tem seu lugar. Pensando nisso, preparamos este Roube o Look com alguns visuais da artista,

Alfaiataria divertida

Atemporal, sofisticada e versátil são algumas das características atribuídas à alfaiataria. Não por acaso, há uma grande presença do modelo no guarda-roupa de Cláudia, que opta pelo conjuntinho verde para tornar a composição única.

Praticidade não pode faltar!

Vestidos são queridinhos quando o assunto é ganhar praticidade da escolha do visual, afinal, o look vem pronto – basta acrescentar salto e acessórios. O azul traz mais personalidade à produção, o que dialoga com estilos mais chamativos.

Chamar atenção nos detalhes é com ela

Por último, mas não menos importante, a proposta de peças em branco – regata, blazer, calça e bolsa – é, ao mesmo tempo, atrevida e elegante. Os pontos dourados, representados pelo calçado e colar, são ótimos para dar um tcham ao visual.

