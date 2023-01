Cláudia Raia revela seus cuidados de beleza

Com a força de um talento imparável, Cláudia Raia consolidou-se no mercado de entretenimento como atriz, bailarina, produtora teatral e apresentadora. Chegar aos 55 anos e ser considerada símbolo de potência em seu ofício é também graças ao seu corpo, que é instrumento de trabalho para sua profissão e, portanto, exige cuidados. “Me sinto muito satisfeita com o que vejo quando me olho no espelho”, diz a artista, que hoje colhe os frutos de todo investimento de tempo dessas rotinas.

Diferente de tantos jovens que postergam os cuidados com pele, corpo e cabelo, Cláudia Raia sempre se preocupou em como estaria no futuro e, por isso, adotou práticas para tanto. “Eu nunca deixei para depois. Nunca mesmo. Se tem um conselho que eu posso dar é esse: comece o quanto antes.” De Cláudia para CLAUDIA, chegou a hora de compartilhar o que ela faz.

Água: muito mais que um detalhe

Cabelo, pele e corpo precisam de água, mas não é só na hora do banho: a ingestão é igualmente importante, pois mantém a hidratação e impossibilita a retenção de líquido no corpo. Cláudia Raia sabe disso, e confessa que, por mais inusitado que pareça, seu principal truque de beleza é esse. “Eu bebo muita água mesmo, isso é fundamental”.

Cuidados de Cláudia Raia com a pele

A solução encontrada pela atriz para não se esquecer de cumprir com a rotina de cuidados é mantê-la enxuta e dividida entre o dia e a noite. Lavar o rosto e fazer a hidratação é essencial, na visão dela. “A pele hidratada deixa até a maquiagem mais bonita”, confessa. Esse fenômeno acontece porque os poros não sugam a água da base ou do corretivo, por exemplo. Passar protetor solar diariamente e retirar o make antes de dormir também é crucial. “Não adianta, não tem receita milagrosa. Tem dia em que você vai chegar cansada e com sono, mas mesmo nesses dias precisa fazer a limpeza, lavar bem o rosto”. Em relação aos produtos, Cláudia Raia explica que a melhor forma de descobrir isso é indo até um dermatologista, que vai considerar as suas especificidades para as decisões.

Cuidados com o cabelo

“Para o cabelo, escolho produtos que deixem os fios nutridos e hidratados, além de protegerem a cor, especialmente agora que não posso pintar o cabelo”, afirma. Óleos de cabelo e hidratações de 15 em 15 dias também são importantes. Por usar fontes de calor frequentemente, ela dá preferência para produtos com proteção térmica.

Antes da dança

“Dançar” é verbo que aparece no estado passado, presente e futuro dentro do dicionário da vida de Cláudia Raia. Antes mesmo de nascer, sua mãe, a bailarina Odette, representava essa conexão entre ela e a prática. Engana-se quem pensa que a dança, que necessita de tanto amor e dedicação, não exige cuidados de beleza. “Às vezes precisamos de produtos específicos para manter tudo no lugar. Em Cantando na Chuva, por exemplo, tinha uma cena em que eu levava uma tortada e depois precisava voltar com a mesma maquiagem, o que só era possível graças a um fixador.”

No caso dos cabelos, laces e perucas são usadas para que as mudanças dos personagens sejam feitas mais rapidamente. Limpeza, hidratação e proteção aparecem no início e no final do dia. Fora do trabalho, ela deixa a pele respirar, e faz hidratações profundas no cabelo quando está mais ressecado pelo uso de tantos produtos. “Mas nada disso é problema. Entendo que todo meu corpo é meu instrumento de trabalho e cuido dele tendo isso em vista”, declarou a artista.

Mudanças com a gravidez

A gestação por vezes exige alterações nos cuidados de beleza, seja para não prejudicar o desenvolvimento do bebê, seja porque novas questões aparecem ou deixam de ser importantes. Com Cláudia Raia, que precisou redobrar sua atenção durante este período, também foi assim. “Algumas coisas mudaram, como só poder retocar a raiz do cabelo com henna. Existem produtos para pele que não posso mais usar, a depender do ativo, mas a rotina no geral continua a mesma”, explica.

E no verão?

“Adoro praia e piscina, mas não sou a pessoa que toma sol e fica horas se bronzeando, nunca fiz isso”, conta a artista. “Tinha em mente que o tempo ia passar, e a exposição ao sol poderia fazer mal à minha pele, por isso sempre usei protetor para a pele e cabelo e fui adepta do chapéu.” Após o mergulho, ela lava o cabelo com água doce e retoca todos os produtos aplicados.

Em sua última campanha de beleza…

Cláudia Raia e Eudora criaram uma campanha de beleza juntas, que celebrou o ato de presentear. Na visão da artista, “é uma maneira de demonstrar amor, afeto, carinho e de trocar esses bons sentimentos, os desejos de coisas boas”, e completa: “é um tempo que você está dedicando ao outro, a demonstrar como ele faz diferença na sua vida. Eu acredito muito nisso! Por isso a campanha de Eudora tem muita conexão com o que eu penso.”