Moda meia-estação: as cores em alta para o outono 2023

O outono chegou e, com ele, já podemos observar uma mudança nas vitrines das lojas – com mais peças quentes disponíveis, além de modelagens mais discretas e amplas. A paleta, aliás, é outro detalhe que não passa despercebido: com a troca de estação, mudam também as cartelas. Quer saber quais as cores do outono 2023? A consultora pessoal e stylist, Victória Margini, separou as melhores dicas.

Cores em alta para o outono

Marrom, preto e cinza

“No hemisfério Sul, o marrom, preto e cinza são cores que sempre representam o outono. Apesar de básicos, eles sempre estão presentes nessa estação, portanto, aposte em peças dessa coloração”, aponta a especialista. Vale dizer que essas opções são bastante neutras, e podem ser uma opção para ousar mais nos acessórios.

Mostarda

O mostarda não só está em alta, como complementa perfeitamente o marrom – o básico aquecido que sempre domina a estação.

Com azul, ele cria um contraste interessante e inesperado, mas bastante elegante.

Magenta

Continua após a publicidade

Nomeada pela Pantone a cor do ano, o Viva Magenta e toda a sua paleta de cores estará em alta nessa estação. Elegante, estará em bolsas, sapatos, roupas e terceiras peças. Por não ser muito fria, nem muito quente, essa cor é muito versátil e fácil de vestir.

Como combinar as cores do outono

Se você tem dificuldade de montar looks com essas cores, use e abuse de referências, sejam elas do Pinterest ou Instagram, ou do próprio círculo cromático. Assim, fica muito mais fácil de entender quais cores mais combinam.

Análogas, ou seja, cores que estão próximas no círculo, assim como o rosa e o vermelho, ou o verde e o azul, são as mais fáceis de compor para quem não está acostumada. Agora, se você é mais fashionista e ousada, utilize as cores complementares e opostas.

Victória ainda explica que se você deseja destaque, jogue algum acessório na produção. Bolsas, colares e brincos dão contraste de uma cor oposta de maneira orgânica. “Se você está de azul, coloque algum acessório amarelo ou roxo”, conta.

Azul marinho com magenta ou mostarda

Por ser uma cor-base, o azul marinho pode ser uma boa aposta de combinação com o Magenta e o Mostarda.

Verde com magenta

Para ousar, o verde pode ser uma ótima cor para combinar com um look inteiro Viva Magenta, isso porque são duas cores opostas no espectro de cores.

E então, pronta para o outono?