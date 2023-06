Projeto oferece experiência imersiva em moda para pessoas de baixa renda

O Instituto C&A anuncia a abertura de inscrições para o Projeto “De Férias com o Instituto C&A”, uma parceria junto ao Senac São Paulo que tem como objetivo oferecer uma experiência imersiva sobre moda, styling e produção para pessoas de baixa renda.

O projeto elaborado pelo pilar social de uma das maiores redes de fast fashion do Brasil, busca nessa primeira fase do projeto as inscrições de jovens de baixa renda, maiores de 18 anos interessados em participar do Curso Intensivo de Férias em Produção Criativa de Moda oferecido e elaborado pelo SENAC Faustolo. Durante esta primeira etapa, os candidatos podem submeter a testes criativos que serão avaliados por profissionais da área.

O curso possui duração de um mês na qual os candidatos irão aprender sobre História Geral da Moda, Diferença entre Moda e Styling, Segmentos de trabalho do profissional Produtor de Moda entre outros conhecimentos relacionados ao universo fashion.

Já na segunda fase do projeto, uma banca irá avaliar e escolher o melhor projeto no final do curso e serão convidados a participar de um trabalho pontual com uma das maiores boutiques de comunicação criativa no país, a Thinkers, especialista em campanhas e editoriais de moda, inclusive de C&A.

Por fim, na terceira e última fase do projeto, três estudantes serão selecionados para uma experiência profissional de seis meses na Thinkers, onde atuarão como auxiliares de produção criativa e audiovisual de moda, garantindo uma experiência completa na área.

Durante esta etapa, os selecionados receberão mensalmente um salário-mínimo no valor atual de R$ 1.320,00, além de benefícios como alimentação e transporte.

As inscrições para a seletiva poderão ser feitas até o dia 29 de junho pelo site oficial do Instituto C&A, onde também acontecerá no dia 03 de julho um aulão online para todos os inscritos no projeto. Para mais informações e realização de sua inscrição, acesse o site www.institutocea.org.br/deferias e boa sorte!