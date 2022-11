Um novo respiro toma conta da moda nacional

Renata Brosina é jornalista, host de podcast e editora de moda com foco no luxo e sustentabilidade – e tudo que está ao seu redor. Com 15 anos de carreira e alguns títulos internacionais no currículo, ela é curiosa, gosta de entrevistar e vestir pessoas e analisar as transformações que vêm acontecendo no mercado de moda.

Há quem diga que a temporada de moda nacional vem passando por dias difíceis. Sinceramente, acredito que esse tempo complicado está mais relacionado à estrutura do evento em si do que entre os nomes criativos. Se no passado os locais onde aconteciam a maioria dos desfiles do São Paulo Fashion Week eram repletos de lounges e patrocinadores, pense que hoje o evento é composto pela maioria de grandes nomes criativos. Quando digo “grandes nomes criativos” não estou me referindo às labels tradicionais, com seus espetáculos comerciais que, muitas vezes, tiram o foco da roupa em. Ellus, À La Garçonne e Lilly Sarti, por exemplo, são as grandes veteranas do evento, que nem suspiros arrancam mais. Por outro lado, existe uma atmosfera de esperança, com nomes que estão preocupados em levar criações que confirmam que a moda brasileira está mais viva – e cheia de identidade – do que nunca.

Entre eles está Rafaella Caniello, fundadora e diretora criativa da Neriage (foto acima). Rafa é uma criadora sensível e, para a sua coleção batizada “Oásis”, ela trouxe uma espécie de viagem interna do que passou ao longo do último ano para o que foi apresentado na sua passarela. Os plissados, clássicos da Neri (apelido carinhoso), cobriram peças em uma cartela sóbria, que brinca com vermelhos fechados, terrosos, acinzentados e beges. Nos detalhes, como bolsos e mangas, o trabalho manual (que também trouxe pregas e dobraduras) segue com atenção, inclusive, para valorizar tal prática que requer boas horas de trabalho. Para quem acompanha a marca, sabe o quanto Rafa e sua equipe têm uma dedicação amorosa por quem executa cada uma das suas peças – e vemos isso na forma como há sintonia entre os profissionais no seu backstage antes, durante e após o desfile. Da beleza ao styling, a sua roupa ganha ainda mais força em um cenário que, em alguns momentos, conta com a voz suave de Gal Costa na trilha.

Além da Neriage, a Anacê, de Ana Cecília Gromann, também mostrou que questionar a silhueta do corpo é um dos principais papéis da moda. Na sua alfaiataria da “Inconsciente Concreto”, a desconstrução acontece de forma orgânica, com recortes, assimetrias e fluidez, tudo amarrado em um contexto agênero. Da mesma forma que você encontrará peças delicadas, também verá paletós com ombros amplos e marcados, em uma estrutura de look que cria uma brincadeira divertida entre padronagem de fases da lua, tanto na roupa quanto na gravata. É lindo ver o quanto as sobreposições ousam a obviedade – há bodies em tecido plano que sobrepõem camisas com mangas volumosas e, ainda, deixa parte da barriga à mostra. A cintura baixa, que já foi tão polêmica há algumas estações em desfiles internacionais, também ganhou destaque na Anacê em produções que encurtam casacos e trazem fendas em saias fluidas (como no look usado por Michelli Provensi).

Já Renata Buzzo, que é conhecida pelo trabalho excepcional e dentro de uma linha sustentável, trouxe o diagnóstico de um exame feito para detectar uma variação morfológica em seu sistema límbico para a sua mais recente coleção. O resultado foi uma série de peças em tons esmaecidos, com bordados, aplicações, sobreposições de transparências e franjas. Uma composição sensível e brilhante. E não podemos parar apenas nestes três nomes. A Greg Joey, de Lucas Danuello, estreou no calendário com suas criações lânguidas e inspiradas nos filmes de terror dos anos 1980. Teve também a rainha carioca Lenny Niemeyer, que se uniu a Leandro Benites para apresentar um novo olhar para sua etiqueta nesta temporada.

É emocionante ver o quanto o talento neste mercado está cada vez menos relacionado à idade no RG, mas, sim, à maneira de ser fiel ao seu amor e à sensibilidade que a moda deveria ter como prioridade. Antigamente, falava-se muito sobre o tempo de experiência na indústria para ganhar espaço e, nesta mesma equação, mostrar bons resultados. É passado falar sobre “nova geração”, até porque esses nomes que mencionei na coluna não surgiram ontem, mas podemos dar um novo tom a este conceito.

Resgatar os pilares da criação das roupas, que envolve paixão por cada etapa e respeito pelos seus colaboradores a torna ainda mais arrepiante. E, felizmente, após mais de dez anos cobrindo o SPFW, sinto que a moda nacional está seguindo um caminho mais próspero do que a época gloriosa dos milhares de lounges espalhados pela Bienal (antigo endereço onde acontecia a maioria dos desfiles). É só olhar para essas marcas, que entregam tanta sensibilidade e vontade de fazer acontecer, com generosidade e verdade, que sentimos o quanto é lindo ver essa moda crescer.