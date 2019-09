Como usar camiseta branca até em looks de festa

Não existe nada tão versátil como uma boa camiseta branca. Item indispensável no closet, compõe desde looks de festa até os mais práticos, do dia a dia.

A equipe de CLAUDIA selecionou 10 looks diferentes com esta peça de roupa para se inspirar e arrasar. Confira:

Vestido, R$ 3 490*, e bolsa, R$ 929*, ambos de tafetá, Tufi Duek; óculos de acetato, Saint Laurent, na GO Eyewear, R$ 1 800*; anel de metal com cristais, Louis Vuitton R$ 2 540*.

Tenha em casa

1. Vestido de poliéster, Eva, R$ 1198*

2. Camiseta de algodão, Hering, R$ 40*

3. Óculos de acetato, LBA, R$ 100*

4. Escarpim de material sintético, Inbox, R$ 139,90*

5. Vestido de poliéster, Amaro, R$ 134,90*

Camiseta de algodão, Mindse7, na C&A, R$ 39,90* (usada em todas as fotos); blazer de tweed, Ammis, R$ 2 750*; saia de tweed, Bianza, no Shop2gether, R$ 1 262,47*; cordão de metal com pingente, folheados a ouro, Flavia Schumann, R$ 120*; brincos folheados a ouro, La Boutik, R$ 130*; sandálias de couro, Alexandre Birman, R$ 1 540*.

Tenha em casa

1. Casaco de tweed, Le Lis Blanc, no Shop2gether, R$ 734,90*

2. Saia de tweed, Le Lis Blanc, no Shop2gether, R$ 634,90*

3. Sandália de couro, Ateen, R$ 899*

4. Bolsa de couro, Arezzo, R$ 699*

5. Camisa de algodão, Ray T-Shirt, no Gallerist, R$ 230*

Colete de crepe, Le Lis Blanc, R$ 979,90*; shorts de crepe, Rosa Chá, R$ 1 198*; gragantilha de cristais com corrente e pingente, R$ 1 979*, Camila Klein.

Tenha em casa

1. Quimono de viscose, Wasabi, no Shop2gether, R$ 250,90*

2. Camiseta de algodão, Farm, R$ 98*

3. Escarpim de material sintético, Via Mia, R$ 179*

4. Shorts de sarja, C&A, R$ 90*

5. Bolsa de material sintético, Shoestock, R$ 219,90*

Top de algodão, Wymann, na OQVestir, R$ 380*; calça jeans, Coven, R$ 955*; anel folheado a ouro, Silvia Doring, R$ 170*; bolsa de acetato, UP4YOU, R$ 179,90*; tênis de acetato, Converse Chuck Taylor, R$ 499,90*.

Tenha em casa

1. Calça jeans, Colcci, R$ 399*

2. Camiseta de algodão, Osklen, no Shop2gether, R$ 147,90*

3. Top de malha, Renner, R$ 29,90*

4. Bolsa de plástico, Petite Jolie, R$ 79,90*

5. Tênis de couro, Fiever, R$ 258*

Parka de organza, Lenny Niemeyer, preço sob consulta; calça de maxipaetês, Apartamento 03, R$ 5 031*; clutch de madeira, Sy & Vie, R$ 3 800*.

Calça de seda, TIG, R$ 890*; brincos de metal, Rincawesky, R$ 90*; bolsa de couro, Calvin Klein Jeans, R$ 890*; mules de camurça, Manolita, R$ 449,50*.

Tenha em casa

1. Camiseta de tricoline, Amaro, R$ 99,90*

2. Bolsa de náilon, Bolovo, R$ 189*

3. Calça de viscose, Mixed, no Shop2gether, R$ 345,90*

4. Calça de viscose, Amaro, R$ 169,90*

5. Sandália de material sintético, Inbox, R$ 119,90*

Saia de tafetá, Bo.Bô, na OQVestir, R$ 1 398*; meia-calça de náilon, Amaro, R$ 79,90*; gargantilha de metal com cristais, Olga, R$ 198*; anel de metal com cristais, Hector Albertazzi, R$ 375*; sandálias de couro, Schutz, R$ 490*.

Tenha em casa

1. Saia de sarja, Amaro, R$ 154,90*

2. Camiseta de algodão, Riachuelo, R$ 39,90*

3. Clutch de metal, Schutz, R$ 590*

4. Saia de tricô, Renner, R$ 79,90*

5. Sandália de material sintético, Capodarte, na Zattini, R$ 204,99*

Vestido de tule bordado, Barbara Bela, R$ 11 390*; brincos, R$ 3 200*, e anel, R$ 2 540*, ambos de metal com cristais, Louis Vuitton; sandálias de couro, Mixed, R$ 1 320*.

Top de couro, Reinaldo Lourenço, preço sob consulta; saia de tule, Barbara Bela, R$ 2 990*; hot pants de cirré, Suntime, R$ 209*; colar de metal, La Boutik, R$ 380*; cinto e escarpins de couro, Christian Dior, preços sob consulta.

Tenha em casa

1. Saia de tule, Amo Tule, R$ 169,90*

2. Camiseta de algodão, Renner, R$ 29,90*

3. Clutch de metal com cristais, Luiza Barcelos, R$ 499*

4. Top de poliéster, Zara, R$ 119*

5. Escarpim de couro, Paula Torres, R$ 249,50*

Colete de couro, Balenciaga, no Trash Chic, R$ 1 999*; calça jeans, Renner, R$ 119,90*; brincos de metal, Rincawesky, R$ 90*; pochete de couro, Fiever + Schutz, R$ 590*; mules de couro, Schutz, R$ 490*.

Tenha em casa

1. Calça jeans, Leader, R$ 130*

2. Camiseta de algodão, Zara, R$ 129*

3. Bolsa de material sintético, Santa Lolla, R$ 199,90*

4. Escarpim de material sintético, Inbox, R$ 139,90*

5. Colete de tencel, Amaro, R$ 144,90*

*Preços consultados em agosto de 2019. Sujeitos a alteração.