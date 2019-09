Lançamentos de moda e beleza para esperar a primavera

A seleção de novidades a seguir anuncia a chegada de dias mais quentes. Confira:

Claridade discreta

A luminosidade das ruas de Tóquio, no Japão, e Seul, na Coreia do Sul, inspirou a nova coleção de beleza Cruise 2019, da Chanel. A proposta é que o efeito glow dos produtos, um brilho sutil, provoque curiosidade aos olhos. Os esmaltes, que têm vários tons, como o Purple Ray (o mais escuro) e o Afterglow , custam 170 reais* cada um.

Sensível ao toque

A tendência da estampa de cobra continua. Na Cruise Collection 2020 da Arezzo, os modelos apresentam mescla dessa padronagem com cordas, como o da foto (279 reais*), e até com neon. O salto bloco, além de confortável, estará em alta nas estações quentes.

Polpa da fruta

A bolsa de acrílico voltou para ficar, e a Désirée (869 reais*) é a prova disso. O modelo se destaca pela cor, que lembra a pitaia, e textura. Faz parte da linha Petit Bardot, da Estilé, que tem design vintage, inspirado na atriz francesa Brigitte Bardot.

Com toque gelado

As fragrâncias Les Belles de Nina, de Nina Ricci, ganharam novas versões, com notas delicadas que remetem a deliciosos sorvetes. Les Sorbets de Luna (azul) tem bergamota e pingos de orvalho; Les Sorbets de Nina (rosa) encanta com a acidez do limão misturada à framboesa; e Les Sorbets de Bella leva tangerina e romã verde. Cada frasco (80 mililitros) custa 429 reais*.

Perfume fresquinho

A bruma Prep + Prime Fix+, da M.A.C, já é conhecida. Hidrata e refresca a pele, deixando-a pronta para a maquiagem. Agora inova em cinco miniversões com aromas especiais para o verão, entre elas Abacaxi Tropical (amarela), Chá Branco (verde) e Peônia Floral (79 reais* cada uma, 30 mililitros).

Proteção estilosa

A nova coleção de óculos das Havaianas, na Sáfilo, homenageia praias brasileiras, como as fluminenses Conchas (cor rosa) e Geribá. Os modelos (250 reais* cada um) são emborrachados e têm a mesma textura das famosas sandálias que conquistaram o mundo.

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeito à alterações.