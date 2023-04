Roube o look: 3 visuais com saia midi jeans, a nova tendência

Se a minissaia ganhou as passarelas e vitrines digitais nas últimas temporadas, agora é a vez da saia midi brilhar! Clássica e versátil, a peça é reconhecida pela jovialidade que traz ao visual quando é feita com jeans. Outra característica é ser democrática, não só por valorizar diferentes tipos de corpos, mas também por ser feira do tecido denim e, assim, combinar facilmente com itens distintos. Quer apostar, mas não sabe exatamente como? Então venha com a gente, e roube o look!

Noites belas

A noite fria clama pela combinação do jeans com peças pretas, especialmente as feitas de renda ou materiais mais pesados, como o couro sintético. Aqui, o truque é vestir uma jaqueta que ultrapasse o começo da saia, além de usar um cinto fino e uma bota de cano alto.

Leve e despojada

Para dias ensolarados, nada melhor do que apostar em cores vibrantes na camisa e uma saia midi com fenda. Ao misturar peças mais sérias, como a sapatilha formal branca, com alguns mais despojados, como o top à mostra, o look fica ainda mais especial.

Vestida para um passeio cultural

Não tem como negar: o rosa, especialmente o bubblegum, é um charme! Quando aparece em suéteres de gola alta, ele transmite a seriedade necessária para idas ao museu, centro histórico e teatro. Junte-o a saia, bolsa e bota para dar aquele up no visual.