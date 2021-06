Tendências de looks estilosos e confortáveis para o home office

Acostumadas a cumprir um exaustivo ritual diário para a escolha de looks para o trabalho antes do isolamento social, experimentamos momentos de mais liberdade e flexibilidade nos primeiros meses da pandemia, quando passamos a trabalhar em nossas casas.

Não foram poucas as que adotaram o estilo pijama, mesmo que estilizado, e roupas com pegada comfy para enfrentar o cotidiano profissional no home office. Finalmente, percebemos que looks confortáveis e trabalho podem caminhar juntos.

Mas, à medida que os meses foram passando, o home office se firmou como uma tendência que veio para ficar. Algumas empresas chamaram seus colaboradores de volta ao trabalho presencial, mas muitas decidiram adotar o trabalho remoto como modelo definitivo.

E agora? Como se adequar a esse novo cenário sem perder o estilo que sempre foi a sua marca pessoal? Muito simples, minha gente: com criatividade, bom gosto e leveza.

Quase um ano e meio depois do início da pandemia, nada justifica uma profissional aparecer numa videoconferência com uma aparência descuidada. Ninguém precisa deixar seu estilo pessoal de lado só porque está trabalhando em casa.

É possível, sim, mesclar essas duas demandas com muito estilo. E a indústria da moda percebeu essa nova tendência rapidamente. A resposta veio com coleções pensadas para o conforto e bem-estar de quem precisa passar horas sentada diante do computador ou fazendo inúmeras videoconferências.

De conjuntos estilosos a blusas, saias e calças mais maleáveis e fluidas, não faltam opções para se conectar com a sua essência e estilo e se apresentar de forma coerente com a sua imagem.

Apesar das inúmeras novidades oferecidas pelas marcas, você não precisa fazer um guarda-roupa novo para trabalhar no home office. Certamente encontrará no seu armário peças confortáveis, bonitas e com a sua personalidade. Além de mais econômico, isso é mais sustentável.

Caso deseje comprar algumas peças com linhas mais inovadoras, a minha sugestão é que pense em escolhas estratégicas, de acordo com a sua necessidade real. Afinal, trabalhar em paz com o espelho aumenta nossa autoestima e produtividade.

Não tenham dúvidas de que escolhas acertadas nos deixam mais poderosas e preparadas para atender às demandas diárias do home office e da casa.

Selecionei seis dicas que podem ajudar em uma rotina no seu lar com mais estilo e conforto.

Moletons com estilo

Quem disse que moletom não pode se transformar numa roupa cheia de estilo? Use a criatividade para vestir a peça de diferentes formas. Combinar a blusa com uma saia de tecido mais fluido e cheia de personalidade é uma proposta original. Um tênis ajuda a tornar o look mais descolado e confortável.

Pegada casual

As marcas lançaram inúmeras opções de conjuntos cheios de estilo e com pegada casual. É uma ótima alternativa para esse início de inverno, já que os tecidos são mais quentinhos e maleáveis. Ideal para quem gosta de se sentir bem à vontade enquanto trabalha.

Tricôs

Para aquelas que preferem um look mais arrumado sem perder o conforto, os tricôs são uma excelente alternativa. Eles estão em alta e podem ser usados com vários tipos de camisas, que conferem um tom mais formal ou informal de acordo com a sua personalidade e função que exerce.

Sinal de alerta

Dependendo do perfil da sua empresa, atenção para a escolha de blusas ou vestidos com decotes pronunciados ou alças muito finas. Lembre-se que a parte de cima do visual ocupa o papel de protagonista diante das telas de computadores e smarthphones e é um ponto focal importante.

Truques virtuais

Abuse de blusas com mangas e golas, elas conferem um ar mais sofisticado sem perder a leveza do look. Como a parte de baixo não estará em evidência, calças jeans mais confortáveis ou pantalonas são ótimas opções para uma proposta mais descolada. Os acessórios podem dar um toque diferenciado e de personalidade.

Conforto para os pés

Os tênis se tornaram item de desejo no isolamento social. Além de muito confortáveis, eles são encontrados em modelos superestilosos para atender a todos os gostos. Outra opção é a mule: confortável, fácil de tirar do pé e dá um ar elegante ao look. E, como estamos falando de conforto, as rasteirinhas não podem faltar. Mas, se você não abre mãos dos saltos, os modelos com salto grosso e baixo são os mais indicados.

Acompanha a consultora de imagem Rachel Jordan (@racheljordan__) em seu Instagram!