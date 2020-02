Inspirações para ousar com looks bufantes, estruturados e brilhosos

Acontece às vezes de tendência e circunstância casarem, criando possibilidades infinitas de usar a criatividade nos looks. Este é um desses momentos. Em alta, peças volumosas. O evento? Carnaval. Juntamos mangas bufantes, ombros estruturados, cortes amplos, modelos balonê e babados com tecidos cintilantes e maquiagem brilhante, com olhos enfeitados de cristais. Extravagante na medida, sem nenhum pudor.

Nessa festa, vale tudo. Quanto mais ousadia, melhor!

Top, Iorane Nxt Level, no Shop2gether; calça, Andressa Salomone; óculos, Jimmy Choo para Sáfilo.

Vestido, Rober Dognani; escarpins, Christian Louboutin

Maiô, Haight; luvas, Mayara Bozzato; brincos, Swarovski.

Vestido, Tig; brincos, Eduardo Caires.

Tenha em casa

Blusa de popelina, Zara, R$ 219*; Saia de viscose, Iorane, no Shop2gether, R$ 644*; Brincos de strass, Renner, R$ 29,90*; Escarpim de material sintético, Zara, R$ 199*

Vestido, Tory Burch; body chain de strass, Eduardo Caires.

Vestido-blazer, Mayara Bozzato; brincos, Eduardo Caires.

Body, Pat Bo; calça, Luiva; brincos, Eduardo Caires; botas, Jimmy Choo.

Vestido, Mayara Bozzato; brincos, Louis Vuitton

Tenha em casa

Brinco de strass, Amaro, R$ 89,90*; Sandália de couro (preta), Room, no Shop2gether, R$ 960*; Sandália de couro, Schutz, R$ 420*; Vestido de lurex, Iorane, no Shop2gether, R$ 1 041*

*Preços pesquisados em janeiro de 2020; sujeitos à alteração.

Produção executiva Barbara Cestaro/ Modelo Samira Carvalho (Ford Models)/ Beleza Mari Kato (Denis Ribeiro Mgt), com produtos M.A.C Cosmetics/ Produção de moda Andreia Matos/ Assistente de beleza Carlaxane/Assistentes de fotografia Cassiano Lopes e Kiko F./ Tratamento de imagens Eddie Mendes