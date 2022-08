Inspire-se! Cinco combinações de looks com blazer oversized

Seguindo a tendência de roupas mais amplas e confortáveis, o blazer oversized chegou para ficar! Perfeito para ir do trabalho ao happy hour, ele pode compor os mais variados looks com estilo, elegância e, claro, um toque de modernidade. Quer apostar, mas não sabe por onde começar? A gente te ajuda com inspirações de looks!

Com calça sequinha e sapato de bico fino Uma ótima pedida para equilibrar a silhueta e dar um toque mais clássico ao blazer oversized é usá-lo com calças skinny. Para ganhar alguns centímetros visuais, aposte também no salto de bico fino nude, que vai alongar a silhueta. Com camiseta e bota colorida Quer um look descolado? Combine a peça com t-shirt e ankle boot colorida! As botas em cores vibrantes, aliás, estão em alta e são aposta certeira na estação. Com minissaia Quer um toque sexy, mas ainda assim elegante, perfeito para tomar uns drinques? Combine o seu blazer oversized com minissaia e top sequinho. Prefira saias que terminem pouco acima ou exatamente na altura do paletó para uma silhueta equilibrada. Com calça de alfaiataria e tênis Outra ótima pedida para um visual moderninho e chique é apostar na calça de alfaiataria – como um terno completo – com o tênis e a camiseta, que quebram a seriedade do look. Continua após a publicidade Como vestido Outra pedida para um look noite é usar o seu blazer oversized como vestido – bom para sair dançar, tomar drinques ou aquele encontro no final da dia.