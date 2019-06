Alerta tendência: blazer rosa é febre entre famosas

A alfaiataria deixou de ser uma tendência séria, feita para ser usada em looks de trabalho. Com tecidos e cores diferentes, as calças e blazers foram reinventados e fazem cada vez mais sucesso. O queridinho da vez é o blazer rosa, que já conquistou famosas como Jennifer Lopez e Sandra Bullock, que aderiram a peça.

Os blazers são muito versáteis e funcionam para vários tipos de ocasiões, para dias mais frios e também mais quentes, tudo depende de como você combinar. Sua versão rosa pode ser usada de forma mais casual com jeans e camiseta branca, em um estilo mais sério com um vestido preto ou até em um look monocromático, para quem quer ousar.

Confira alguns looks com blazer rosa para se inspirar:

Tenha no seu armário:

–1- Blazer alfaiataria botões rosa antigo, Amaro, R$ 299,90

2- Blazer alfaiataria botões pink, Amaro, R$ 299,90

3- Blazer com bolsos, Zara, R$ 299,00

*Preços consultados em junho/2019.

Leia mais: Melissa relança sapato icônico dos anos 90

+ Como usar acessórios para mudar completamente o look

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA