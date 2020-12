O modelo de biquíni que promete ser tendência para o verão 2021

No verão 2021, os biquínis cortininha devem ter um forte concorrente: o modelo com amarrações. Há alguns meses muitas influenciadoras e famosas começaram a publicar fotos nas redes sociais com as peças aparentemente tradicionais, se não fosse o detalhe das tirinhas transpassadas na cintura.

Uma das primeiras a usar a tendência foi a atriz Emily Ratajkowski, que lançou um top cortininha com alças compridas em sua marca Inamorata e ganhou adeptas ao redor do mundo.

O melhor de tudo, é que para aderir à tendência não é necessário comprar nenhum biquíni novo. Se seu top cortininha tiver as alças mais compridas, basta amarrá-las ao redor do corpo. Muita gente também está ousando com outros tipos de amarração, unindo a calcinha e a parte de cima ou maiôs com aberturas e amarrações na lateral.

Para te inspirar, fizemos uma seleção de famosas usando a nova tendência em modelos diversos, confira:

