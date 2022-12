Confira 24 opções de biquíni para aproveitar o verão

O verão está logo aí e a temporada de 2023 pede looks com detalhes e amarrações, sem deixar de lado o conforto. As cores vibrantes e o pretinho básico não saem de moda e são as apostas da estação. Se você ainda não tem biquíni para aproveitar o calor da melhor forma, separamos 24 opções, confira!

1. Biquini MVB Modas Top Faixa Hot Pants Cintura Alta, R$49,90 – Compre aqui

2. Biquíni Meia Taça Aro e Bojo Ótima Sustentação E Calcinha Hot Pant, R$159,90 – Compre aqui

3. Conjunto de biquíni feminino de duas peças, frente única, R$83,69 – Compre aqui

4. Biquíni feminino frente cruzada com cadarço duas peças, R$178,34 – Compre aqui

5. Biquíni Top Cropped em poliamida com Detalhe Texturizado, R$119,90 – Compre aqui

6. Biquíni Calcinha em poliamida com recorte Contrastante, R$79,90 – Compre aqui

7. Maiô em poliamida com alça extra, aviamentos e recorte vazado, R$199,90 – Compre aqui

8. Biquíni calcinha empina bumbum em poliamida com amarração lateral, R$69,90 – Compre aqui

9. Maiô em Poliamida com estampa listrada e decote redondo, R$179,90 – Compre aqui

10. Biquíni Calcinha Hot Pant Asa Delta em Poliamida com estampa autoral, R$99,90 – Compre aqui

11. Maiô cut out em poliamida com recorte vazado e aviamento na alça, R$139,90 – Compre aqui

Continua após a publicidade

12. Biquíni Top Meia Taça em poliamida com alça larga Off White, R$119,90 – Compre aqui

13. Biquíni Calcinha Pala Larga em poliamida texturizado Off White, R$89,90 – Compre aqui

14. Maiô meia taça texturizado com recortes e amarração azul, R$159,90 – Compre aqui

16. Biquíni Top Um Ombro Só em poliamida, R$69,90 – Compre aqui

17. Biquíni calcinha Hot Pants Asa Delta em poliamida, R$69,90 – Compre aqui

–19. Maiô meia taça em poliamida, R$199,90 – Compre aqui

20. Maio Plus Size Dolce Sedutti Cut Out Azul, R$149,90 – Compre aqui

21. Maiô em poliamida com decote reto e estampa xadrez, R$199,90 – Compre aqui

22. Biquini Pink Neon Dolce Sedutti Com Fivela Rosa, R$109,90 – Compre aqui

23. Maiô em poliamida com amarração e recorte vazado, R$219,90 – Compre aqui

24. Biquini Hot Pant Estampado Com Bojo Moda Praia Verão, R$69,90 – Compre aqui