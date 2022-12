Armário cápsula de Verão: confira todas as dicas para montar o seu

Encarar seu armário lotado de roupas, mas mesmo assim pensar: “Não tenho nada para usar”. Se essa é uma cena que se repete no seu dia a dia, não se preocupe, você não está sozinha. Isso acontece com quase todo mundo, porque compramos peças seguindo tendências momentâneas sem levar em consideração que gostos são passageiros e mutáveis. E foi exatamente pensando em sanar este problema que surgiu o conceito de Armário Cápsula. Em entrevista a CLAUDIA, a stylist Mayra Silva (@mayrasilva) explica o termo e como montar um armário ideal para o verão, seja para viagens ou aproveitar a estação em meio a rotina.

Origem do armário capsula

Na década de 1970, a estilista Susie Faux, desenvolveu a ideia de um guarda-roupa que fosse composto por poucos itens essenciais, atemporais e que combinam entre si. Apesar de fazer sentido, a indústria do fast fashion impediu que a técnica fizesse sucesso na época. Hoje, porém, a sustentabilidade está cada vez mais pautada e o armário cápsula se tornou popular entre pessoas que buscam um consumo mais consciente.

“O armário cápsula é composto por 20 a 30 peças, que vão atender às suas necessidades. A ideia é que todas combinem entre si”, explica Mayra. O número de roupas não inclui peças íntimas e acessórios. Essa quantidade é, originalmente, dividida entre estações, como verão e inverno. Mas, como o clima brasileiro é mais fluido ao longo do ano, o indicado é que você tenha cerca de 70 peças para utilizar no período.

Todas as roupas têm como objetivo principal atender suas necessidades, ou seja, fazer combinações para usar no trabalho, sair à noite e ir à praia ou piscina, por exemplo. Na teoria, é algo ideal e prático, mas na hora que fazer pode parecer complexo, por isso Mayra explicou passo a passo para montar seu próprio armário cápsula.

Como montar seu armário cápsula de verão?

A estilista aponta que o primeiro passo é definir a paleta de cores. Ela sugere apostar nos tons que mais combinam com você e suas programações. “Por exemplo, eu que sou uma pessoa colorida, coloquei uma base neutra, duas cores e uma estampa”. Mayra ressalta que é importante, a partir da cor escolhida, ter mais de uma peça no mesmo tom para que o look tenha conexão.

O objetivo é ter peças coringas para serem combinadas entre si em diversos looks. Mayra aponta que a proporção é: o dobro de blusas do que partes de baixo. Então, se você tem um shorts, uma calça e uma saia (3 partes de baixo), o ideal é ter pelo menos seis partes de cima para complementar e combinar. “Isso porque a gente transpira mais e troca mais vezes a blusa do que o shorts”, explica.

“A pessoa pode ter, por exemplo, três partes de baixo, uma calça, um short e um vestido peça única, e seis partes de cima. Na consultoria a gente conta como parte de baixo macacão e vestido. As partes de cima podem ser terceira peça também, tipo um quimono, uma jaqueta e quatro blusinhas”, exemplifica a stylist.

Continua após a publicidade

Nos pés, ela sugere escolher três calçados de modelos e propostas diferentes, para não repetir nenhum conceito. “Então, para o verão, por exemplo, um salto grosso, uma rasteira de tira fininha e um chinelo daquele bem com a tira grossa“.

Como escolher?

Mayra lembra: “É importante não escolher só uma blusinha vermelha, mas colocar também um cinto, ou um lenço, ou uma sandália para ter mais conexão no look.”

Apostar em peças versáteis é uma das principais dicas que a estilista dá. Escolha uma camisa branca, que dá para usar com uma pantalona, seja naquele passeio noturno ou como saída de praia. “Ter essas peças versáteis que você consegue usar ou na praia ou fora não limita seu armário”.

No verão, ela sugere investir em tecidos mais leves e naturais, para a pele respirar. Viscose, algodão e linho são algumas opções frescas para a estação.

Um dos itens indispensáveis em um armário cápsula são os acessórios. “Aposte em uma bolsa, dois colares e alguns brincos, já que eles não contam como peças no cápsula. Assim dá para brincar com combinações. Acessórios são grandes aliados do armário cápsula, eles mudam a produção sem ter que usar novas peças“, aponta.

Para Mayra, a peça que não pode faltar em seu guarda-roupa é uma terceira peça de tecido leve e estiloso, como um quimono ou camisa lisa, que são versáteis e podem ser usados em diversas ocasiões. Uma jaqueta jeans também pode funcionar, já que é uma peça que dá para ir trabalhar no escritório, ou sair com as amigas.

A stylist finaliza: “Quando for comprar roupa nova, analise qual item combina mais no seu guarda-roupa. Então, chegou com uma peça nova em casa, já vai no armário fazer um exercício para ver o que combina e em qual ocasião você consegue usar”.