Mix de texturas e estampas para usar nos dias quentes

Sob o embalo de dias de sol e brisa, tudo parece possível no verão, inclusive a combinação de tendências. Aqui, juntamos as maxiestampas com peças artesanais, como tricôs, crochês e acessórios de miçanga, criando o equilíbrio perfeito para a estação.

Valenttina usa casaco, MSGM, na NK Store; saia, Paula Raia, no Trash Chic; sandálias, Nuu Shoes; anéis, Paola Vilas.

Vestido, Scarf Me; calça, Stella McCartney, na NK Store; pulseiras e argola, Boho Hype; sandálias, Nuu Shoes; argola e anéis, Paola Vilas (usados em todos os looks desta reportagem).

Vestido, Farm; calça, Trash Chic; sandálias, Fendi.

Vestido, Isabel Marant, na NK Store; lenço, Pucci; bolsa, Mil Linhas.

Top, Led; calça, Carlota Costa; saia, Stella McCartney, na NK Store; bolsa, Analu, no Trash Chic.

Vestido, Led; calça e pareô, Bettina de Luca; bolsa, Jimmy Choo, no Trash Chic; colares, My Kind of Egg; sandálias, Nuu Shoes.

Top, Led; calça, Morena Rosa; lenço, Pucci; sandálias, Nuu Shoes.

Top, saia, colar e bolsa, Dior; lenço, Scarf Me.

FICHA TÉCNICA

Edição de moda: Fábio Ishimoto

Styling: Kaio Assunção

Modelo: Valenttina Luz (Ford Models)

Assistentes de fotografia: Franck Willian e Iago Fundaro

Produção de moda: Coletivo Gaia

Maquiagem: Angel Moraes

Assistente de maquiagem: Luís Felipe Moraes

Tranças: Mabatha Ndiaye

Produção executiva: Carol Hoshi

Tratamento de imagens: Eddie Mendes

Concepção visual: Palmiro Domingues