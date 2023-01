Como usar regatas, sucessos do verão 2023

Tudo começou (ou voltou) quando a Prada abriu seu desfile de outono-inverno 2022/2023 com uma modelo usando uma simples regata branca (dessas que quase todo mundo tem no armário), com o logo da marca italiana. A peça coringa também apareceu nas passarelas da Loewe e da Botega Venetta e, desde então, não sai do guarda-roupa e dos feeds das fashionistas. No calor do verão brasileiro, não é surpresa que a tendência seja sucesso também aqui.

“As regatas brancas, definitivamente, são as protagonistas da estão Elas são a escolha número 1 das mulheres que buscam opções clássicas e assertivas para combinar com looks do dia a dia e até mesmo para compor produções mais elaborados”, comenta a diretora de estilo Caroline Yoo.

Ela conta que a peça, sucesso dos anos 1990, também está de volta em modelos estampados, com padronagens alegres e animal print, que dá um toque de sensualidade. “Dá para montar composições despojadas e elegantes. A regata estampada vai bem com pantalonas de cores neutras, conjuntos monocromáticos em alfaiataria e calça jeans.” Para quem quer um look mais despojado, a indicação de Caroline, que trabalha na Amissima, é apostar em shorts e saias longas. “A regata com calças mais despojadas tem tudo a ver com o verão 2023, seja no escritório ou nos destinos de praia”, acrescenta.

A diretora de estilo explica que quem quiser um visual mais chamativo deve combinar a peça com calças e saias de coro. “E, se a ocasião pede sofisticação, combine as regatas com saias em lamê ou brilho”, indica. Abaixo, ela dá outras dicas de como usar a tendência das regatas nesta estação.

Regata cavada com decote nas costas

“A regata cavada com decote nas costas favorece as curvas femininas, então, é ideal para quem curte sensualidade e elegância”, diz Caroline. Mais coladinhas ao corpo, essas peças são ótimas dos looks mais básicos aos mais sofisticados. “Já existem no mercado propostas de regatas em lamê, que são perfeitas para brilhar neste alto verão com jeans e alfaiataria.”

Regata com decote profundo

Se engana quem pensa que regata com decote profundo não combina com looks do dia a dia, garante Caroline. O segredo é ousar com tecidos com brilhos e costuras detalhadas, que ficam bem na rotina se combinados com conjuntos sociais. Se a proposta for uma composição mais leve, em viagem de férias, por exemplo, opte por pantalonas, shorts e saias.

Regata em tricô

Outra tendência do verão, o tricô também aparece nas regatas, com decotes modernos e cores vibrantes, como o laranja e o azul. “A opção orna com calças de couro, saias e até mesmo com o jeans”, orienta Caroline.

Regata com decote coração

Para as românticas, uma opção é o decote em formato de coração. “Modelando todo o busto, essa opção contrasta perfeitamente com saias midi e calças de costura reta, essencial para a rotina de trabalho”, diz a diretora de estilo.