2ª temporada de ‘And Just Like That…’: tudo o que sabemos

Sex and the City foi uma das sensações do final da década de 1990 e começo dos anos 2000. Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) e Samantha (Kim Cattrall) eram ícones de estilo, beleza e de como ser solteira. A série acabou, vieram os filmes e uma década depois deles, temos a sequência And Just Like That…, com o selo da HBO Max. A primeira temporada foi lançada em 2021 e está na hora de sabermos tudo sobre a segunda, que estreia em 2023.

O próximo capítulo da jornada das nossas nova-iorquinas favoritas (ainda sentimos falta de Samantha, que não está na continuação) contará com polvorosas surpresas. No ano passado, surgiram boatos sobre o suposto retorno de Aidan (John Corbett) e essas suspeitas foram comprovadas. O ator que dá vida ao personagem foi fotografado com Sarah Jessica Parker durante as filmagens da nova.

Ok, o que mais? Bom, veja tudo que sabemos da segunda temporada de And Just Like That….

Quem retorna para a 2ª temporada de And Just Like That…?

Podemos nos tranquilizar, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis estão mais que confirmadas para retornar para a segunda temporada. E não só elas, Nicole Ari Parker, a Lisa, Sarita Choudhury, que interpreta a Seema Patel, Mario Cantone, o Anthony, e Sara Ramirez, a Che, também vão reprisar seus personagens, assim como os atores que fazem os familiares das protagonistas. As recentes publicações da página de And Just Like That… no Instagram garantem que o elenco que conhecemos retornará. Infelizmente, nada ainda de Kim Cattrall.

A grande novidade e polêmica do elenco, demos o spoiler acima, é que John Corbett está de volta como Aidan Shaw. Caso você não se lembre, Aidan era o ex-noivo de Carrie. Ela o largou por Big (Chris Noth). Apesar da relação conturbada, o casal chegou a ter um final feliz, até que Big morreu logo no início da nova série. No que diz respeito ao Aidan, vale lembrar que Carrie causou bastante na vida do homem. Será que existe espaço para reconciliação?

Qual será a história da 2ª temporada de And Just Like That…?

Na primeira temporada, acompanhamos Carrie sendo Carrie, com aquela pitada de egoísmo lidando com seus próprios problemas – ok que foi super válido, já que o maior deles era o luto pelo marido – e ignorando um pouco as amigas até cair em si. Ela também fez a estreia de seu podcast com conselhos sábios de vida e foi vista aos beijos com o produtor do programa, Franklin (Ivan Hernandez).

Miranda explorou sua sexualidade com Che Diaz, se separou do esposo e, no final dos episódios, largou tudo para seguir seu amor. Já Charlotte aprendeu que a “perfeição” vem de diversas formas, quando uma de suas filhas se revela não-binária e a outra dona de seu corpo.

O novo ano da série deve mostrar os dramas do relacionamento de Miranda, principalmente no que diz respeito ao seu futuro profissional e sua família, o ex-marido Steve (David Eigenberg) e o filho (Niall Cunningham).

Como foi dito acima, uma das grandes reviravoltas da trama muito provavelmente será o retorno de Aidan. Pelas imagens divulgadas, ele deve voltar a se envolver romanticamente com Carrie. Franklin continuará a trabalhar com ela ou o podcast já era? Miranda vai desistir de tudo por um relacionamento? Charlotte vai realmente aceitar uma vida não planejada? Temos muitas questões para a nova temporada.

Temos trailer da nova temporada de And Just Like That…?

Ainda não, mas a página de Instagram de And Just Like That… tem publicado muitas fotos, logo menos devem divulgar uma prévia do que vem por aí.

Quando a segunda temporada de And Just Like That…estreia?

A HBO Max ainda não anunciou a data de lançamento oficial para os novos episódios de And Just Like That…, mas a produção está em andamento. É esperado que a estreia aconteça no verão norte-americano, no segundo semestre do ano aqui no Brasil.

O que devo fazer enquanto espero pela segunda temporada de And Just Like That…?

Já que os próximos capítulos ainda não têm data de estreia, é sempre bom lembrar que a primeira temporada de And Just Like That… está disponível na HBO Max, assim como às seis temporadas de Sex and the City e os dois filmes.