Anitta lança três faixas inéditas de novo EP em português

Surpresa! Depois de celebrar sua entrada na lista de pessoas mais influentes do ano na Forbes, Anitta alegrou a tarde dos fãs ao soltar três faixas inéditas de seu próximo EP em português, À Procura da Anitta Perfeita. As músicas “Avisa Lá”, com Lexa, Pocah e Rebecca; “Ai, Papai”, com MC Danny e HITMAKER, e “Mel”, parceria com Wesley Safadão, já estão disponíveis no Apple Play. O EP inédito, com 7 faixas, ainda conta com colaborações com Maiara & Maraisa, Costa Gold e Rafinha RSQ.

“É surreal gravar um feat com a braba Anitta. É gratificante em vários níveis, essa canção promete ser hit mundial”, celebrou MC Danny.

A própria girl from Rio confirmou nas redes sociais que o lançamento era uma surpresa para os fãs, mas que só deveria estar disponível a partir das 21h desta quarta-feira. “Meus fãs amados, o EP era uma surpresa para vocês. Seria oficialmente hoje, às 21h. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W e infelizmente não dá para contar que tudo vá acontecer como planejado”, explicou-se Anitta.

Forbes

Mais cedo, a cantora celebrou a inclusão de seu nome na lista da revista Forbes das 30 pessoas mais poderosas do mundo antes dos 30. Anitta ocupou a 29ª posição e comemorou nas redes: “Que ano!” Ao seu lado, estão celebridades internacionais, como Megan Thee Stallion, Sidney Sweeney, Sadie Sink e Hailey Bieber.

Ao anunciar o nome da brasileira nessa lista exclusivíssima, a Forbes declarou: “Larissa de Macedo Machado, também conhecida como Anitta, é uma popstar brasileira que alçou o estrelato da indústria musical de sua região e atravessou o mundo como a artista que vai liderar a próxima geração da música latina.”