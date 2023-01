Guia de como manter um bronzeado saudável nesse verão

O verão traz consigo dias mais longos e quentes, e a tentação é se bronzear muito, certo?! Mas essa estação pede proteção e cuidados com a pele. A CLAUDIA entrevistou os dermatologistas Felipe Chediek e Franklin Veríssimo para preparar um guia de cuidados essenciais para manter um bronzeado saudável nos dias de sol.

Posso tomar Sol todos os dias? Como descobrir o momento propício para tomar Sol?

De acordo com Felipe, tomar sol todos os dias não faz mal, pelo contrário: fazê-lo de maneira adequada nos traz benefícios. Entretanto, a exposição direta e contínua ao sol pode causar danos a pele, como aumento de rugas, envelhecimento precoce da pele e aumento do risco de câncer de pele.

“O sol é a principal maneira do corpo produzir vitamina D, de grande importância para nossa saúde geral e tem relação direta com nosso humor, a saúde osteomuscular e até mesmo sistema imunológico. No geral recomenda-se expor direto ao sol pelo menos 3 vezes por semana para obter níveis melhores de vitamina D, entre 10h e 15h, mas por apenas 15 minutos. Além desse tempo a pele pode começar a ter danos, formação de eritema (vermelhidão). Com mais minutos, podem aparecer bolhas. Essas lesões de pele causadas pelo excesso de exposição aumentam mais o risco de um câncer de pele, por exemplo.”

O médico alerta por atenção redobrada nos dias de verão sem nuvens. “Nos dias nublados também podemos nos queimar, pois os raios solares atravessam as nuvens e nos atingem, menos do que um dia sem nuvens é claro, mas ficar atento também e utilizar protetor solar.“

Também é importante pesquisar os níveis de exposição aos raios UV, que mudam a cada dia. Você pode encontrar informações como essa em sites de informações climáticas.

Cuidado para não desidratar!

A hidratação é um passo necessário ao se expor ao sol. Banhos quentes e prolongados em que se utilize sabonetes não neutros podem ressecar a pele cada vez mais. Além de um bom hidratante corporal, é importante também promover a hidratação de dentro para fora, ou seja, beber água com frequência. “A depender do peso, o consumo diário ideal de água para uma pessoa em torno de 2 a 3 litros por dia, podendo aumentar a demanda no verão por perda maior com o suor. Consulte seu dermatologista para indicar a melhor opção para seu tipo de pele”, aponta Chediek.

Como usar corretamente o filtro solar Use e abuse do protetor solar em qualquer época do ano, mas principalmente no verão. Veríssimo aponta que o filtro solar não é uma permissão para a exposição livre ao sol, mas é sim um grande aliado, desde que sejam seguidas as orientações de horário: evitar exposição exagerada e usar complementos como bonés e óculos, sobretudo no verão em praias, piscinas ou atividades ao ar livre. Continua após a publicidade “Não deixe para aplicar o filtro quando chegar na praia ou piscina, por exemplo. O ideal é aplicá-lo cerca de 20 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo de ser absorvido e começar a agir. Também devemos reaplicar o filtro solar a cada 2 horas ou após se molhar ou suar muito, principalmente se estiver direitamente exposto ao sol. Se não conseguir reaplicar a cada 2h ou em dias em que não se expor diretamente ao sol, tente reaplicar pelo menos na hora do almoço”, determina o especialista.

Franklin também conta que quanto maior o fator de proteção, melhor. O recomendado é utilizar filtro com FPS 30 ou maior, e para as crianças ou pessoas que possuem pele mais sensível, FPS de no mínimo 50. Os filtros solares com cor são os maiores aliados para aqueles que buscam tratar manchas na pele, pois além de darem a cobertura necessária para que as mechas não agravem, também contribuem para disfarçar as imperfeições.

O médico também diz que pálpebras, lábios, ponta e cantinhos do nariz, orelhas, nuca, mãos e pés são áreas muitas vezes esquecidas e que também devem ser protegidas.

Quais alimentos aumentam as chances de bronzeamento?

​Alimentos ricos em betacaroteno aumentam as chances de um bronzeado mais dourado. São alguns exemplos de alimentos ricos nesse nutriente: cenoura, abóbora, batata doce, mamão, manga, principalmente alimentos cor laranja, como os citados. Hoje em dia existem pílulas de betacaroteno com concentração maior desse nutriente para potencializar o efeito. Elas podem ser encontradas em farmácias convencionais ou de manipulação.

Após o sol, quais os cuidados que devo tomar?

​De acordo com Chediek, é sempre bom usar um hidratante na pele, sendo o melhor momento logo após o banho. Evitar duchas quentes e prolongadas também é importante. “Cuidado com agentes esfoliantes, pois a pele pode estar mais sensível. Se exagerou na exposição solar e está muito avermelhada é recomendado usar agentes calmantes como água termal e cremes para queimadura“, pontua.

Qual a melhor dica para manter um bronzeado saudável? Como aumentar a durabilidade do bronzeado na pele?

​Quanto mais hidratação, mais a pele segura o bronze e evita a descamação. Isso inclui ingestão hídrica. E os cuidados com os banhos, como dito anteriormente, quanto mais demorados e quentes, mas prejudiciais para pele e maior a promoção de ressecamentos.

Os aceleradores podem ser utilizados? De que maneira?

Felipe pede cuidado quanto ao uso de bronzeadores, e se utilizados, devem ser sempre acompanhados de uma boa quantidade de filtro solar. “​Os aceleradores existem, mas devemos ter muito cuidado, pois o risco de queimaduras a depender do tempo de exposição aumenta e consequentemente as chances de câncer de pele também. O objetivo do acelerador é ajudar a pele a aumentar a quantidade de melanina na pele, tornando a mais escura. Atualmente, com a internet, muitas pessoas buscam receitas caseira para estimular o bronzeamento e acabam queimando a pele.“

Peles sensíveis: cuidado redobrado

“Classificamos os tipos de pele de I a VI, de acordo com a capacidade de resposta à radiação ultravioleta (UV), sendo chamado fototipo I aquele que sempre se queima e nunca se bronzeia, até o VI, pele negra, totalmente pigmentada, com grande resistência à radiação UV. As peles mais claras, fototipo 1 e 2, dificilmente irão se bronzear, ao contrário irão queimar. Isso acarreta muito dano às celulase e a pele como um todo. Então, o chamado “bronzeado dourado” ocasiona danos. As consequências serão vistas anos mais tarde, em forma de fotoenvelhecimento, manchas ou lesões cutâneas malignas. O ideal é respeitar seu tipo de pele e sua sensibilidade ao sol. Sol e envelhecimento caminham juntos e quanto mais clara for a pele, mais ela irá sofrer as consequências da radiação solar”, ressalta Veríssimo

Os efeitos nocivos da radiação solar são, sobretudo: o envelhecimento precoce, manchas na pele, aumento da flacidez e até mesmo surgimento de câncer de pele. Importante: evite se expor ao sol entre 10 e 16h porque nesse horário há maior índice de radiação ultravioleta e assim, maiores serão os danos.