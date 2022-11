Alessandro Michele deixa a direção criativa da Gucci

A Gucci anunciou, nesta quarta-feira, que Alessandro Michele não é mais o diretor criativo da marca italiana. Alessandro estava no comando da maison desde 21 de janeiro de 2015 e revolucionou a Gucci com sua criatividade inovadora, mantendo, ao mesmo tempo, as marcas registradas da grife. Ainda não foi anunciado o nome que o substituirá, mas a empresa comunicou, em nota, que o escritório de Design da Gucci assumirá a direção criativa até que isso aconteça.

Em sua declaração de despedida e agradecimento, Alessandro Michele dirigiu-se, especialmente, à equipe que trabalhou ao seu lado durante todos esses anos. “Há momentos em que os caminhos se separam devido às diferentes perspectivas que cada um de nós pode ter. Hoje termina uma jornada extraordinária de mais de vinte anos, dentro de uma empresa à qual dediquei incansavelmente todo o meu amor e paixão criativa. Durante esse longo período, a Gucci foi minha casa, minha família adotiva. A essa família, a todas as pessoas que tem apoiado e cuidado dela, envio os meus mais sinceros agradecimentos, o meu maior e mais sincero abraço. Junto com elas desejei, sonhei, imaginei. Sem elas, nada do que construí teria sido possível. A elas vai o meu mais sincero desejo: que vocês continuem cultivando seus sonhos, a matéria sutil e intangível que faz a vida valer a pena. Que continuem se alimentando de imagens poéticas e inclusivas, mantendo-se fiéis aos seus valores. Que vocês vivam sempre de suas paixões, impulsionadas pelo vento da liberdade”, disse.

Marco Bizzarri, Presidente e CEO da Gucci, agradeceu a Alessandro por suas duas décadas de compromisso com a casa. “Tive a sorte de ter conhecido Alessandro no final de 2014 e, desde então, tivemos o prazer de trabalhar juntos, já que a Gucci trilhou seu caminho de sucesso nos últimos oito anos. Gostaria de agradecê-lo por seus 20 anos de compromisso com a Gucci e por sua visão, devoção e amor incondicional por esta Casa única durante seu trabalho como diretor criativo”, disse.

“O caminho que Gucci e Alessandro percorreram juntos nos últimos anos é único e permanecerá como um momento marcante na história da Maison. Sou grato a Alessandro por trazer tanto de si nesta aventura. Sua paixão, sua imaginação, sua engenhosidade e sua cultura colocam a Gucci no centro dos holofotes, onde é seu devido lugar. Desejo a ele um ótimo próximo capítulo em sua jornada criativa”, acrescentou François-Henri Pinault, presidente e CEO da Kering, grupo de luxo global que detém, entre outras, as marcas Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent e mais.