Beyoncé, Doja Cat, Laverne Cox: os looks marcantes do Grammy 2023

A temporada de premiações de 2023 continua. No último domingo (5), aconteceu a 65ª edição do Grammy. Os destaques da noite foram Beyoncé, sendo coroada como a rainha da cerimônia e a artista com maior número de Grammys, e Viola Davis, que se tornou a oitava mulher a ganhar todos os grandes prêmios da indústria norte-americana. Ela tem um Emmy, Oscar, Tony e, agora, um Grammy pela narração da sua autobiografia.

A cerimônia também foi marcada pelo tapete vermelho, claro. As celebridades mostraram tendências, ousadia e alta-costura, servindo beleza e talento. Veja abaixo, nossa seleção com 9 looks impecáveis do Grammy 2023: tem Anitta, Beyoncé, Laverne Cox e Lizzo.

Laverne Cox

Laverne Cox parecia uma deusa egípcia, toda trabalhada nos adornos dourados e com um vestido desenhado por Kim Kassas. A artista estava com muitos acessórios e uma maquiagem impecável, os olhos bem marcados por um delineado preto e folhas de ouro, e a boca em um tom de bronze.

Beyoncé

Outra deusa dourada é Beyoncé, ela usou um vestido da Gucci que mescla tons metálicos. Com uma longa saia prateada com babados em cascata, clara inspiração da era Renaissance (nome do álbum mais recente da artista). A cantora estava com uma maquiagem bem natural, lábios nude e um esfumado nos olhos, discreto mas poderoso.

Anitta

Representando o Brasil, temos Anitta — indicada ao Grammy 2023 na categoria revelação. Ela pode não ter levado o gramofone, mas estava poderosa com um vestido preto da Versace. Anitta apareceu com os cabelos acobreados e uma maquiagem elegante, em tons de marrom.

Ella Mai

Jogando no time make minimalistas, temos também Ella Mai. Iluminada por uma pele de milhões, a artista inglesa também apareceu com a boca nude, bem natural e os olhos levemente delineados de preto.

Camila Cabello

Camila Cabello escolheu um vestido com pedrarias da marca brasileira PatBO e uma make clássica, olhos esfumados com um delineado gatinho alongando o olhar, batom cor de boca e um blush coradinho nas bochechas e nariz. Simples e elegante.

Doja Cat

Doja Cat usou as principais tendências de beleza a seu favor, sobrancelha descolorida, o delineado marcado e o canto inferior dos olhos bem iluminado, abrindo o olhar. A boca ombré, com as extremidades mais escuras, é uma referência dos anos 1980/1990, que vem dos movimentos hip hop e R&B. Doja Cat tem explorado diferentes estilos nos últimos meses, a cada vento ela debuta um novo visual.

Lizzo

Lizzo, literalmente, parecia uma pétala. A rapper desfilou com um vestido laranja cheio de flores e sua maquiagem ornava precisamente com isso, os cílios postiços e a sombra alaranjada, dos olhos até a têmpora, acompanham o efeito da roupa.

Cardi B

Cardi B estava vestida de obra de arte. A artista escolheu um vestido azul diretamente da passarela de alta-costura primavera/verão 2023 de Gaurav Gupta. A peça era toda estruturada, fugindo bem do estilo que ela costuma usar em premiações. A maquiagem era uma mistura de azul com preto, marcada por uma boca bem desenhada de lápis marrom e muito gloss.

Bebe Rexha

O barbiecore foi representado no Grammy por Bebe Rexha. A artista apareceu com uma maquiagem rosa emoldurando o rosto – o blush nas têmporas está com tudo – e um cabelo bem Farrah Fawcett. O vestido também era rosa, em cetim, acompanhado de luvas.