7 tendências do street style da Semana de Moda de Copenhague 2023

A Semana de Moda de Copenhague chegou ao fim no último dia 03, mostrando mais uma vez que merece a atenção que vem recebendo do mundo da moda, especialmente por incentivar a sustentabilidade e diversidade. Mas, claro, não estamos aqui para falar das passarelas: antes de embarcarmos nas novidades da Nova York Fashion Week, que começa dia 10 de fevereiro, temos aqui os destaques do street style da capital da Dinamarca.

A temporada de outono/inverno dinamarquesa colocou em nosso radar as jaquetas puffer, de pelúcia, animal print, couro colorido e tecidos metalizados – o que apareceu também na Semana de Alta Costura de Paris.

Couro metalizado: o rei do street style dinamarquês

As cores estavam presentes, mostrando que o inverno deve vir colorido. Conjuntos de alfaiataria com blazer aparecem repaginados em diferentes modelagens e tecidos. Novamente, o oversized se mostrou o favorito das fashionistas, assim como o couro metalizado – que também aparece em textura animal:

A vez da pelúcia

Os casacos peludinhos dominaram o street style de Copenhague. Especialmente os coloridos, oversized e estampados com animal print – bem ao estilo Cruella de Vil.

Calça cargo estampada

A calça cargo mostrou que retornaria em 2022 e não mentiu. O modelo preza o conforto e une isso ao fashionismo, com a presença de estampas e um corte mais ajustado ao corpo.

Continua após a publicidade

​​ O verde está com tudo!

Uma das cores que reinou absoluta em Copenhague foi verde, aparecendo em casacos, jaquetas, blazers e ternos.

Oversized

Como citamos acima, temos muito verde e tamanhos grandes. Uma das décadas que vai influenciar a moda em 2023 é a de 1980, época em que peças oversized faziam bastante sucesso. A modelagem apareceu forte entre as jaquetas, casacos e calças.

Jaquetas puffer estampadas

O frio europeu não é brincadeira e os casacos só aumentam de tamanho, seja para esquentar ou pelo estilo. As jaquetas puffer continuam no radar, com mais cores e estampas.

Minissaia de alfaiataria

Em contraponto às modelagens oversized, temos a minissaia de alfaiataria em um tamanho aceitável, diferente do que foi visto nos desfiles da Miu Miu em 2022. Um estilo popular nos anos 1990, muito usado com blazer e meia fina. Na foto, temos esse estilo mais moderno, com uma jaqueta de couro.