Pantone revela as cores que vão bombar na primavera/verão 2020

Living Coral pode ser a cor do ano, e ainda nem esquecemos o Pink Millenium, mas a Pantone já elegeu os tons que dominarão a moda primavera/verão nos próximos meses.

Leia mais: Não perca o que está bombando nas redes sociais

Divulgadas simultaneamente durante a New York Fashion Week, a paleta de 12 cores é uma mescla moderna de tonalidades vibrantes e sóbrias. Uma segunda cartela com quatro tons clássicos traz um toque de sofisticação ao conjunto, permitindo brincar com as possibilidades de combinações.

“Unindo nosso desejo por estabilidade, criatividade e abordagens de design mais espontâneas, a paleta de cores para Primavera/Verão de 2020 gera fortes combinações multicoloridas, energéticas e otimistas”, disse Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone Color Institute.

A seguir, separamos inspirações de looks com algumas das cores. Confira:

Flame Scarlet

Saffron

Classic Blue

Biscay Green

Chive

Orange Peel

Coral Pink

Leia também: Alerta tendência: a estampa de bolinha voltou com tudo

+ Combinação de rosa e laranja é tendência fortíssima para o verão

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?