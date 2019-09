Alerta tendência: a estampa de bolinha voltou com tudo

Depois do animal print, uma outra estampa clássica volta a ser tendência: o poá. As bolinhas pretas e brancas nunca saíram de moda, mas eram consideradas sem graça e femininas demais por algumas pessoas.

Agora, o poá retorna atualizado e bem mais moderno, em todos os tipos de peças, tamanhos e cores, mas sem perder o ar elegante e retrô. A maneira mais clássica de usar é combinando uma peça estampada com outra lisa e mais neutra.

Se você é mais discreta, mas quer atualizar o look, invista em bolinhas de cores diferentes e até em peças totalmente estampadas, como macacão ou vestido. Para as mais ousadas, vale misturar o poá com outras estampas, como listras, animal print e até com bolinhas de tamanhos diferentes. Para ficar harmônico, busque sempre combinar estampas com tons parecidos.

Para quem não curte o ar muito delicado, a dica é de invistir em sapatos mais pesados como oxfords, botas ou tênis e acessórios maiores.

A equipe de CLAUDIA separou alguns looks com poá para você se inspirar e voltar a usar a estampa:

Leia mais: Veja como usar calça de alfaiataria no look casual

+ Lançamentos de moda e beleza para esperar a primavera

PODCAST – Está na hora de pedir aumento de salário?