5 modelos de botas que são hit em qualquer estação do ano

Se você está pensando em sapatos confortáveis além de tênis, temos aqui motivos o suficiente para te lembrar das botas. Conforto e estilo em um calçado só! Há pouco, acompanhamos a Semana de Moda de Alta-Costura de Paris e o street style entregou tudo e mais um pouco. Com base nessas e outras tendências que pipocaram ao longo do ano, temos aqui inspirações com botas – para todos os gostos e ótimas para qualquer estação do ano. Confira, a seguir:

Bota de animal Print

Estamparia em animal print é praticamente um clássico. Anna Wintour, um dos maiores ícones da moda, desfilou na Semana de Alta Costura 2023/2024 uma ótima mistura de florais com botas Python. Nem todos gostam, mas quem gosta, sabe que eleva o look. É uma estampa que destaca a produção e não clama por muito esforço. Quer um visual monocromático ainda mais estiloso? Complete com uma bota Python e problema solucionado! Ou prefere um mix de estampas? Também funciona, explore uma mistura de tecidos, entre tons e recortes.

Ankle Boots

As ankle boots, ou botas na altura do tornozelo, existem de todos os estilos: coturnos, tratoradas, western, com salto ou sem, e mais. É o modelo ideal para sempre ter na sapateira, já que agregam muito conforto e versatilidade.

Bota de salto quadrado

O salto bloco, ou quadrado, configura opções atemporais – em botas ou sandálias. O termômetro fashion da Alta-Costura contou com boas inspirações para esse estilo de sapato. A designer Aimee Song atendeu ao desfile da Louis Vuitton com uma bota cravejada de tachas e um saltão quadrado, como é visto na foto acima. Abaixo, temos um look off-white, unindo esse tipo de salto com outra trend, o cano alto.

Bota de cano altíssimo

A bota de cano alto é um hit há várias temporadas. Elas podem te deixar sexy e chique, independente da estação do ano – afinal, pode não funcionar em um dia quentíssimo de verão, mas vai bem com vestidos curtos assim que a noite cai. Você pode optar por uma clássica, como o modelo acima, de Alicia Vikander. Ou pode carregar no drama, com correntes, zíperes (o que apareceu nas passarelas de Stella McCartney na coleção de Outono/Inverno 2023) ou muito brilho, como na imagem a seguir.

Bota Chunky

Sabe aquelas botas que chamam atenção com um acabamento mais exagerado? Elas são diferentonas e anatômicas, e trazem muito destaque ao look. O estilo chunky funciona com peças mais delicadas, criando um equilíbrio bem fashion. Com a sola robusta, há modelos mais esportivos, com ondulações no salto, e as mais básicas, como as tratoradas. Esse tipo de bota também fez a cabeça (aliás, os pés) das convidadas da temporada de Haute Couture de Paris.