Trend Alert: 12 inspirações de looks com bota de cowboy

Não importa para onde você olhe: nas passarelas, no varejo ou moda de rua. Certamente vai enxergar um par de botas de cowboy por aí.

Entre aparecer nas coleções de Saint Laurent e Céline, além de ser usadas por nomes como Emily Ratajkowski e Sienna Miller, elas chamaram atenção das maiores fashionistas do mundo. Esse calçado irreverente complementa ternos corporativos, vestidos esvoaçantes e peças do dia a dia. Podem voltar, botas! Estávamos com saudades.

Criadas nos Estados Unidos, com origem marcada nos anos 1800, foram inspiradas no modelo vaqueiro da Espanha, que chegaram à América nos anos 1600, contextualiza o fashionista Miguel Crispim. O cano alto protegia a panturrilha de arbustos, e o calcanhar angulado evitava derrapagens.

“Depois da Guerra Civil Americana, a bota militar saiu de moda, dando espaço para a clássica cowboy entrar em evidência, especialmente porque os ex-soldados foram para o oeste cultivar plantação e gado”, explica.

Em complemento, a industrialização permitiu a popularização delas por conta da fabricação em maior escala, e, hoje, é possível encontrar um design com a bota lançadeira, que tem o salto mais baixo e as laterais mais curtas, para que o peão desça com mais facilidade.

Qual é a imagem que a bota cowboy passa?

As botas de cowboy simbolizam confiança e personalidade forte. “Quem usa é visto como uma pessoa ousada, segura e com poder de liderança”, explica Miguel Crispim. A mensagem está intimamente ligada à história do calçado.

Como usar?

Ninguém precisa se limitar a camisa xadrez, calça jeans justa e chapéu de cowboy quando quiser usar a bota. Na realidade, existem muitas outras possibilidades, que, inclusive, podem ter bem mais a ver com você.

Vestidos

Construir visuais românticos com a western é, além de possível, uma ótima opção. “Para um look mais delicado, uma boa opção é combinar a bota country com vestidos, ainda mais se o comprimento for até metade da coxa”.

Uma alternativa são as peças no estilo boho. “Traz uma leveza na composição, que já conta com um modelo forte.”

Camiseta básica

Camisetas básicas ou até com estampas de bandas de rock junto à calça jeans mais larga são também uma composição possível, de acordo com o especialista.

Com jeans

“A propósito, as calças jeans são uma das melhores opções”, diz Miguel, que ainda dá uma dica: “o importante é que a modelagem da calça caiba no cano de suas botas. Além delas, as saias e os shorts também funcionam”.

Uma opção mais séria

As botas de cowboy podem ser usadas com terno, calças sociais e blazers para trazer algo mais sóbrio, afirma ele.

“Indico calças que não fiquem justas, assim elas podem ser usadas por cima da bota. Como as botas de cowboy são uma afirmação por si só, elas não precisam contrastar muito com o seu look.”

Mais inspirações