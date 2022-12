4 dicas de camisas para usar no verão

Que as camisas são um clássico que nunca morre todo mundo já sabe. Também não é surpresa que elas sejam um dos hits do verão. Em diferentes formatos e cortes, essas peças trazem, ao mesmo tempo, a elegância e um tom descontraído que o período de férias pede. As estilistas Camila e Bianca Bastos dão dicas para escolher a camisa que melhor combina com seu estilo e, assim, arrasar nos looks.

Cropped

Se você não curte o corte padrão das camisas tradicionais, pode acrescentar um toque de modernidade à peça optando por um modelo cropped. O comprimento curto traz uma energia mais jovem, divertida e cai super bem com cintura alta, tanto em shorts quanto em calças. Uma dica das estilistas é aproveitar para brincar com a composição, acrescentando acessórios como uma bodychain. E o cropped, garantem as estilistas é democrático. “Independentemente do tipo de corpo, qualquer pessoa que estiver à vontade em deixar um pouco de pele à mostra pode investir em modelos assim. As camisas cropped são modernas, versáteis e destacam uma personalidade forte e autêntica”, dizem.

Oversized

Um dos modelos mais queridinhos do momento, a camisa oversized é a cara do verão. Para equilibrar o look e não derreter de calor, a dica é apostar em bermudas e shorts, deixando as pernas em evidências. Para um toque mais descolado, dobre as mangas da camisa até o meio dos braços e abuse nos acessórios. Ah, essa também é uma opção que veste bem a todas. “Apesar de parecer diminuir a silhueta de uma mulher que seja mais baixa ou mais magra, o oversized garante um resultado sofisticado quando usado junto à saltos, tamancos ou plataformas, por exemplo, criando equilíbrio entre as peças e as medidas de quem usa a camisa”, diz Camila. “O modelo oversized é focado no conforto, e isso independe dos corpos, por isso, é um estilo de roupa favorável para todas usarem”, arremata Bianca.

Babados

Quem gosta de algo mais clássico e prefere uma energia mais romântica, pode apostar nas camisas com babados. No entanto, se você não quer passar desapercebida, as estilistas recomendam escolher modelos com cortes mais amplos, que trazem personalidade e modernidade ao look.

Cores vibrantes

E se você ama mesmo o modelo tradicionalíssimo de camisa, que tal manter a modelagem mas acrescentar um pouco de cor? As cores são um clássico do verão e, este ano, os tons mais vibrantes vêm com tudo. “Aposte em amarelo, laranja e vermelho, que são mais quentes, ou até azul, violeta e verde, que trazem frescor”, orientam Bianca e Camila.