4 cores para apostar no inverno 2023

A SPFW55 chegou ao fim no domingo e temos várias tendências para destrinchar pelos próximos meses. As cores, que brilharam com intensidade nas passarelas, não poderiam deixar de estar entre elas. O efeito dopamina pós-pandemia segue firme e forte também no inverno, com verde, roxo, laranja e vermelho surgindo em peso nas coleções.

Há um tempo que o inverno perdeu a identidade monocromática ou neutra, abrindo espaço para explorarmos roupas coloridas. A seguir, veja 4 cores que têm tudo para bombar nos dias frios:

Verde

O verde já era uma tendência antes mesmo do frio chegar em território brasileiro. As semanas de moda internacionais estavam apostando na cor, tanto nos desfiles, quanto no street style. Podemos manter os mais variados tons de verde no radar. Aqui no Brasil, foram explorados dos mais claros até os mais intensos, como o verde bandeira.

As grifes Isaac Silva, Lino Villaventura e Weider Silveiro trabalharam muito essa cor, em jaquetas, vestidos e calças.

Roxo

O roxo é uma cor atrelada ao inverno, por ser naturalmente mais escura e fácil de “combinar”. Greg Joey e Lino Villaventura foram dois designers que colocaram a cor em foco, em detalhes e em peças inteiras. Lembrando que roxo pode vir em partes pontuais do look, assim como os outros tons.

Laranja

Laranja automaticamente nos remete ao tropical, sol, sombra e água fresca. Transmite calor e, talvez, seja necessário no frio exatamente por isso. Weider Silveiro usou o Piauí como inspiração de sua coleção apresentada na SPFW e o laranja esteve muito presente. Essa é uma ótima referência para alegrar aquele look preto com uma graça calorosa.

Vermelho

Assim como o roxo, o vermelho conversa muito bem com os dias frios. Um batom vermelho é bem invernal e não podemos deixar de citar que, além do preto e branco, essa é outra cor universal.

O vermelho apareceu nos desfiles de Walério Araújo e da Santa Resistência com muito vigor. Então, em quais cores você vai apostar no inverno?