5 tipos de botas para apostar no inverno

A melhor temporada para levar suas botas para caminhar chegou! O quote à música These Boots Are Made for Walkin’ é inevitável, a canção que ficou famosa na voz de Nancy Sinatra foi escrita por Lee Hazlewood e fala sobre um dos hits no mundo da moda. Com a chegada do inverno, vale tirar seus sapatos do armário ou aproveitar para renovar, já que existem modelos belíssimos em alta. Confira, a seguir, os tipos de botas que devem desfilar por aí nos próximos meses:

Bota Western

Zero surpresas: a bota western, ou de cowboy, é uma das principais tendências para o inverno. “Esse modelo tinha dado as caras no ano passado, mas ficou com força total e pode ser considerada a maior aposta da estação”, conta Stella Resende, modelo especializada em moda.

“É possível encontrá-la em várias cores: das neutras como preto, marrom, off white, até as coloridas – e também com texturas de cobra e jacaré, desenhos country, metalizadas e mais”, completa. Esse modelo também possibilita explorar diferentes tamanhos – até o joelho ou as que ficam acima do tornozelo.

Bota Over the Knee + Verniz

A bota over the knee voltou, e repaginada. Se você quiser uma peça statement, tanto esse modelo quanto a western são boas para investir. Explore as opções de cor e texturas, como a de verniz. “Essa é a aposta de várias marcas para este inverno. É muito elegante e tem muita personalidade”, diz a especialista.

Bota Metalizada

Metalizado, você é o momento! A bota metalizada pode ser over the knee, western, plataforma ou mais discretinha. Essa é outra aposta certeira em produções fashionistas e marcantes. “O metalizado estava presente em vários desfiles pelo mundo – e as botas também entram nessa tendência. Tanto as metalizadas quanto as de brilho bem chamativas estão com tudo. Celebridades têm usado e brilho nunca é demais”, diz Stella Resende.

Bota Plataforma

A Versace mexeu com nosso imaginário quando fez as plataformas voltarem em sandálias e o mesmo aconteceu com a botas: têm as versões “básicas” e as mais exageradas, com uma estética athleisure. “A meia pata se mantém no inverno e as botas desse modelo são uma ótima pedida para combinar com vários estilos e looks. Ela tem um ar versátil, e ao mesmo tempo não passa despercebida. Para quem gosta de saltão, é perfeita”, conta Stella.

Bota jeans

A bota jeans não é dos modelos mais difundidos, mas também merece seu lugar de destaque. Esse tipo de calçado já tem aparecido nas séries, a Keeley, de Ted Lasso, por exemplo, é dona de um estilo muito autêntico e apareceu com botas jeans de salto.

“Ainda pouco vista pelas ruas, mas amada por quem curte um look all jeans, esse modelo é o mais ousado de todos por ter muita personalidade e ser bem marcante. Bem naquela vibe ame ou odeie! Mas é uma tendência bem forte, assim como várias outras referências dos anos 1990″, pontua Stella Resende.