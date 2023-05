SPFW55: Highlights da edição de outono/inverno 2024

O SPFW, edição 55, de outono/inverno 2024 começou na segunda-feira (23), com a abertura de João Pimenta. A partir da quinta-feira (25), tivemos a continuação dos desfiles que vão até domingo (28), apresentando as maiores tendências para moda. Quer ficar por dentro de tudo? Aqui temos highlightsdo evento, com imagens e detalhes das coleções lançadas até o momento:

Meninos Rei

O desfile da Meninos Rei, marca baiana assinada pelos irmãos Junior e Céu Rocha, trouxe muito empoderamento mesclando o pop com ancestralidade. Não é por acaso que a linha leva o nome de Pop Ancestral, que reforça a força do passado com o afrofuturismo.

Tecidos leves com estamparia vibrante, com referências africanas, muita cor, animal print, e geometria. As peças são versáteis com recortes assimétricos em uma alfaiataria moderna. O desfile marcou também pela inclusão e diversidade, com modelos mais velhas, com deficiência tomaram conta da passarela. Mostrando que há espaço para todos.

A beleza do desfile, assinada por Ju Coelho, casa muitíssimo bem com a proposta da marca. Um delineado gráfico inferior prateado, bem poderoso.

Igor Dadona

Igor Dadona celebra 10 anos de sua marca homônima na passarela do São Paulo Fashion Week Origens com a coleção Colosso. A alfaiataria contemporânea masculina do designer contou com a colaboração da Swarovski, que adornou diversas peças com muito brilho e cristais. Os modelos, inclusive, estavam com partículas de glitter no rosto e gloss na boca, casamento perfeitamente com a collab, primeira internacional na carreira de Igor.

Dadona trabalha o oversized em casacos, camisas e coletes com muito couro e lã. O brilho e as estampas florais trazem leveza para os tecidos pesados. Além dos cristais, têm peças com recortes geométricos

As calças de alfaiataria vem em cintura baixa e as camisas com uma gola de laço, referência à monarquia francesa do séculos XIX e XX. Esse tipo de “gravata” tem o nome de lavallière, por conta de Louise de La Vallière, a duquesa de La Vallière, que a usava.

Os acessórios são da Swarovski e os sapatos da Ellus.

Continua após a publicidade

Gefferson Villa Nova

Gefferson Vila Nova já é um nome conhecido no mercado e fez sua estreia na SPFW com a coleção Abstrato, inspirada no artista plástico e paisagista Roberto Burle Marx. Essa referência vem tímida, com ilustrações e bordados botânicos.

As roupas, predominantemente, possuem uma identidade agênero, e uma pegada athleisure. As calças têm uma pegada de alfaiataria com sportwear, com direito a muitos bolsos. A cartela de cores conta com azul marinho, branco e cru, um mix do navy com botânica. Os tecidos são de upcycling com malhas piquet, algodão modal e algodão 100%. Os acessórios ficaram a cargo da parceria com a Havaianas, com direito a chinelos, óculos e a Clutch Havaianas, trazendo um visual que une o despojado com sofisticado.

Isaac Silva

A Isaac Silva, da estilista Isa Isaac Silva, fez um desfile manifesto na Ocupação 9 de Julho, no Centro de São Paulo. A coleção, intitulada Banho de Axé, inspirada na música Banho de Folhas, da cantora Luedji Luna, estava presente na passarela.

Além dela, outras celebridades como Jojo Todynho, Fred Nicácio e Gabriel Santana desfilaram. A linha de Isa foi marcada por inclusão e muita diversidade. A ideia do desfile era honrar o trabalho de Carmem Silva, líder do MSTC (Movimento Sem Teto Do Centro).

Com modelagens amplas e leves, com muito cropped, capas e calças soltinhas, a coleção abrange todos. As cores não poderiam ser mais bonitas e vibrantes, oferecendo o melhor da efervescência do Axé na Bahia na década de 1980.

A beleza da passarela foi criada por Maxi Weber e tinha muitas referências da natureza, com muito verde, brilho e efeito metalizado.