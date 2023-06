19 inspirações de looks com tricô para este inverno

Não subestime aquela peça de tricô abandonada no armário: ela pode salvar seus looks e ainda te proteger do frio. Todo mundo sabe que as temperaturas estão caindo com a aproximação do inverno, e, nessas horas, o desespero de não ter o que vestir ou mesmo a sensação de estar sempre simples aparecem com intensidade. A solução, entretanto, pode estar mais perto do que você imagina – vestir o básico de forma nada básica, apostando nas malhas.

Antes de qualquer coisa, “o tricô é a técnica de entrelaçar fios têxteis, como lã, cashmere ou algodão, para formar peças de roupas”, explica a consultora de moda Cá Souza. A malha não se resume aos casacos, e hoje está presente em vestidos, saias e até calças. “Ele passeia e se adapta aos diversos estilos. Não importa se é mais básico, com aplicações e estampas, listrado clássico ou até um oversized dramático. Tem tricô para todos os estilos!”

Look de tricô monocromático: elegância pura

“O tricô transmite a imagem de conforto, justamente por ser aquela roupa que ‘abraça’.” Para transformar essa mensagem e conseguir passar elegância, entretanto, é preciso complementar o look com algo mais sóbrio. “As produções com tricô são clássicos para as estações mais frias. Quem pretende passar uma imagem mais formal deve equilibrar o visual, usando peças clássicas de alfaiataria, usando calças de sarja, linho e couro. Tons terrosos também são sempre uma boa escolha, explica a consultora de moda Cecília Couto.

Look criativo com tricô

Ficar preso ao conforto ou sofisticação está batido quando o assunto é tricô. É possível, também, apostar na criatividade em suas composições: misture texturas e estampas, junte a peças de verão ou vista com roupas de paetê, indica Cecília.

Look confortável com tricô

Que o tricô está atrelado ao conforto todo mundo sabe, mas a novidade é que potencializar esse efeito também é possível. “O combo jeans e tricô é uma aposta segura, funciona sempre e traz a praticidade que você procura no dia a dia. Se quiser ainda mais, tente um look todo de tricô, e se for monocromático é melhor ainda”, diz Cá.

Look sexy com tricô

Segundo a consultora, o tricô carrega consigo uma versatilidade invejável, passando do casual ao sexy com facilidade. Sim, até sexy! Para tanto, basta apostar em modelagens mais justas ou estratégicas, colocando, por exemplo, uma peça que deixe o ombro para fora.

Mais inspirações de looks com tricô

