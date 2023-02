10 looks práticos para dias preguiçosos

Acordar cedo e escolher uma roupa para se vestir não é uma tarefa fácil. Se você não tem o hábito de fazer isso no dia anterior, deve ser pega pela preguiça de vez em quando. Tem dias em que a inspiração não vem, ainda mais dependendo da hora e do sono. Para te ajudar nesses momentos, temos aqui 10 looks práticos, estilosos e que vão te salvar em qualquer situação que exija que você se arrume rápido.

Entregamos alguns spoilers de que camisetas básicas, jaquetas de couro, jeans e peças de alfaiataria podem ser os maiores salvadores. Vamos lá?

Body com calça de cintura alta

Os bodies são o básico do básico, pois não exigem dobras irritantes e ainda conseguem delinear muito bem o corpo. Com umjeans de cintura alta e um bom par de botas, vai parecer que você realmente se esforçou nesse look. Ou jogue uma camisa oversized por cima e fique ainda mais descolada.

Uma saia midi e uma t-shirt garantem um estilo prático. Levando uma jaqueta, fica ideal para dias frios ou quentes. É uma produção que facilmente combina com tênis, botas e loafers.

Se o body é básico, a calça jeans, então…Mas, assim, básicos com muita identidade, ok? Pegue uma t-shirt básica e vista com sua melhor calça wide leg, de preferência em jeans.

Vestido preto com tênis

Os vestidinhos pretos são icônicos por um motivo. Eles são a roupa perfeita para usar quando você não tem absolutamente nenhuma ideia do que vestir. Combine com blazer, camisas oversized, jaquetas – enfim, vai com tudo e te deixa bem vestida quase sem esforço.

Slip dress com tudo!

Já mostramos aqui o quão prático é o slip dress e, novamente, ele parece aqui como uma inspiração de look prático, bonito e descolado. Ele funciona com camisetas por baixo no verão, e com aconchegantes suéteres nos dias frios.

Combo de jaqueta de couro com jeans vintage

Encontre alguém que ainda não tenha uma jaqueta de couro e um par de jeans vintage ou de inspiração vintage. Difícil, né? Esse é o combo perfeito e sem esforço que nunca envelhece.

Maxi Skirt + Sneakers

Não quer colocar calça? Uma saia maxi aberta pode ser a solução. Para dar um toque estilo ainda maior, invista em um tênis.

Vestido com tênis e jaqueta de couro

Um vestidinho leve ganha outra pegada com uma jaqueta de couro. Para ficar com uma vibe ainda mais rocker, capriche em uma bota. Do contrário, tênis são sempre uma ótima opção.

T-Shirt + calça de couro

Calças de couro podem ser levemente polêmicas. O Ross, de Friends, que o diga. No entanto, elas deixam tudo muito mais legal. Uma camisa branca, uma t-shirt estruturada, ou até mesmo um top de renda, complementam a peça. É difícil errar.