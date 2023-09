É errado a convidada usar branco em casamento? O que fazer?

Planejamento é a marca de qualquer casamento: como pedir a mão da noiva, onde fazer a festa, quais pessoas chamar… Vez ou outra, entretanto, surgem situações que mudam os rumos da celebração e provam que a organização é essencial até para contornar os problemas. Entre elas, convidadas usando branco, geralmente a cor do vestido da noiva. Conversamos com especialistas para entender se é um comportamento inadequado e, mais importante, como resolver.

A história do vestido de noiva branco surge no século 17, quando Mary Stuart, rainha da Escócia e França, apostou na peça com detalhes em branco para homenagear sua mãe. Antes disso, a cor mais usada era o vermelho, por remeter ao romantismo. Mas foi apenas em 1840, quando a rainha Vitória se casou com um vestido branco, para vestir sua renda favorita, que as outras noivas passaram a ter esse desejo.

“Antigamente, não era visto com bons olhos fazer uma roupa especialmente para casar. A rainha Vitória mudou essa lógica, porque as pessoas queriam se parecer com a realeza, mesmo que mimetizada”, explica a designer de noivas e criadora de conteúdo Sandra Ferraz. Desde então, o modelo se tornou marco nas celebrações e a cor é atribuída à noiva.

O branco ganhou novos significados com o decorrer do tempo, como luz e pureza, sem ficar restrito a uma imitação da realeza, segundo a assessora de casamentos Ju Ventura. Essas interpretações foram essenciais para reafirmar a importância da peça na cerimônia.

Nesse contexto, as noivas se casam tradicionalmente de branco no Brasil, embora haja quem escolha outras cores, como rosé, nude e até azul claro. Por ser tão comum, quando alguma convidada resolve usá-lo é vista como inconveniente. “Existe uma falta de educação nesse comportamento, porque é um dos dias mais importantes da vida da noiva e não há uma preocupação com ela, além dessa convidada fugir do dress code”, pontua a cerimonialista Juliana Lima.

Como reagir quando uma convidada surge de branco?

A decisão sobre o que deve ser feito precisa considerar a vontade da noiva, segundo Ju Ventura, até porque ela pode não ligar para mais pessoas vestindo branco. “Não existe regra sobre como reagir, mas sim o que cada uma gostaria.” Juliana aconselha que a convidada não fotografe ao lado da noiva, sem retirar a pessoa da festa.

“Escuto internautas dizendo que colocariam para fora, que as madrinhas jogariam vinho e por aí vai”, diz Raquel, que completa: “mas acredito que, muitas vezes, a noiva não percebe ou nem dá bola durante o casamento. O que acontece é ela ficar chateada no pós, vendo as fotos, ainda mais com as redes sociais. Por isso, indico que essa pessoa de branco não seja autorizada a tirar fotos, e aí a cerimonialista fica responsável por avisar.”

“Por outro lado, existem noivas que preferem realmente que a pessoa saia da cerimônia, e a festa é delas, então podem decidir isso. Mas o ideal é que o cerimonial fale com essa convidada”, opina a designer. Este último conselho é importante para que a pessoa que está se casando esteja distante do problema e tudo seja resolvido sem grandes complicações.

Avise antes!

“Muitas noivas colocam no site, mas eu acrescento a dica de colocar um cartãozinho anexado ao convite explicando que branco e cores próximas a ele estão proibidas de usar. Pode ser dito de uma forma descontraída, afirmando que essas cores são reservadas a você, pedindo a gentileza de evitar”, termina Raquel.