O que fazer no Porto? 5 lugares imperdíveis na cidade portuguesa

Não há nada como o Porto. A quarta maior cidade de Portugal — que, ainda assim, é muito pequena: tem apenas 240 mil habitantes — é destaque no vinho, na arquitetura e na gastronomia.

Mas não só: é também lugar dos apaixonados, dos amantes da vida, daqueles dispostos a provar os encantos de um dos locais mais charmosos da Europa, ainda não tão exaurido quanto a capital Lisboa. Separamos aqui opções de petiscos, bares, vinhos e lanches que não podem faltar no seu roteiro de viagem.

Por que escolher o Porto ?

É impossível não se encantar com uma caminhada pela Ribeira — o pedaço do centro histórico à beira do rio Douro, que concentra a maior quantidade de restaurantes e bares e é emoldurado por casas geminadas coloridas do século 18 — ou com a típica brisa portuense, ou com o vinho sem igual. Na verdade, não há como resistir à graça do Porto, nem de esquecer suas maravilhas. Eu, pelo menos, não consegui.

Exatamente por causa de seus encantos, a cidade vem sendo cada vez mais procurada por turistas: no primeiro semestre de 2023, recebeu mais de 6 milhões de pessoas. Com um dos invernos mais amenos do continente e um passado com vestígios de ocupação humana desde a pré-História, a cidade entrega diversão e boa vida a preços (mais) acessíveis.

Du Forno

Tradição, conforto e sabor se encontram no Du Forno. Localizado no centro comercial da cidade, o restaurante se destaca pelos pratos típicos da região. Não deixe de provar a francesinha, um sanduíche composto por pão bijou, queijo, presunto, salsicha, linguiça, bife e molho. Parece pesado, né? Mas afaga como um abraço. A comida deliciosa é viciante, mas a atmosfera aconchegante também nos faz querer voltar. (Rua de Passos Manuel 175, @duforno.pt)

Caves Cálem

O vinho é obrigatório na cidade. Uma boa opção para conhecer a feitura do vinho do Porto é a Caves Cálem, que fica do outro lado do rio Douro, em Vila Nova de Gaia. Criado em 1859, o estabelecimento envelhece seus vinhos nas suas caves (porões) e sabe da importância de criar espaços para divulgar o conhecimento sobre a bebida para o público geral. Por lá, é possível visitar um museu, acompanhar a produção das garrafas, fazer uma degustação e ainda assistir a um espetáculo de fado. (Av. de Diogo Leite, 344, Vila Nova de Gaia @calemporto)

Casa Guedes

Basta se aproximar desta construção histórica e das mesas espalhadas pela calçada — sempre lotadas — para entender que este edifício tem mais história do que aparenta. Os irmãos Correia compraram o Snack Bar Guedes em 1987 e, desde então, a empresa ganhou maturidade, aumentou de tamanho e permaneceu com um cardápio focado na excelência.

Seus sandes (sanduíches) de pernil, popularizados em 2001, seguem firmes no imaginário portuense. Beber um bom vinho ou, se estiver muito calor, uma sangria de frutas, é sempre uma boa pedida para acompanhar as maravilhas preparadas na Casa Guedes. Eis mais uma dica para tornar o Porto tudo o que é: insuperável. (Praça dos Poveiros 130, @casaguedes)

O Pontual

Esta é dica dos locais: o Pontual é imperdível para quem quer comida típica e sem frescura. Possui o prego mais saboroso que experimentei na minha estadia — para quem não conhece, o famoso sanduíche leva pão, bife fino e molho de mostarda.

Reza a lenda que o prato recebeu esse nome porque, na hora do preparo, havia o costume de bater o bife com o martelo para amaciar a carne. Quando os portugueses escutavam o som das batidas, sabiam que o lanche estava chegando à mesa. (Rua do Almada 350, @restaurante_pontual)

Spiritus

A arquitetura barroca da Igreja dos Clérigos já vale a visita, mas este espetáculo multimídia de luzes deixa a construção histórica mais… pujante, digamos assim. A experiência imersiva, concebida pelo estúdio criativo OCUBO, mescla poesia visual com tecnologia de ponta e permite aos visitantes contemplar a igreja e sua história sob uma nova perspectiva. (Rua de São Filipe de Nery, @spiritusporto)

