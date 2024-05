Lançamentos de perfumes: as melhores opções para dia e noite

O final do primeiro semestre é um período de ótima safra para a perfumaria. O que significa que lançamentos de perfumes chegam em maior número, atendendo aos amantes da beleza ávidos por novidades. Confira nossa seleção com cinco opções inéditas para deixar o dia mais cheiroso e outras cinco para despertar o olfato no período noturno.

Para o dia:

1. Aqua Allegoria Flora Bloom Forte Feminino, Eau de Parfum

Celebrando a diversidade da natureza, a Guerlain lança seu Aqua Allegoria Flora Bloom Forte Feminino, Eau de Parfum. O nome extenso já dá pistas sobre a combinação de notas: um buquê com tuberosa, rosa de Grasse Centifolia e as quentes violeta e íris. Na sua base está o aveludado musgo. O acorde foi inspirado no raro despertar das flores do deserto.

2. Cheirosa 59

A Cheirosa 59, de Sol de Janeiro, é uma fragrância revigorante gourmand com notas de orquídea, violeta e sândalo. Quente, doce e picante. “Ela captura a emoção de relaxar após um dia perfeito na praia. A ameixa suculenta traz um toque ousado e cremoso”, diz o perfumista Jerome Epinette.

3. Her Petals Eau de Parfum

Já o Her Petals Eau de Parfum, de Burberry, é uma opção gourmand frutada com violeta, jasmim e frutas vermelhas. Na base, madeira e âmbar cremoso dão mais profundidade ao acorde.

4. Boosters

Além das opções convencionais, os boosters também começam a fazer parte do cotidiano de quem gosta de algo único. Eles são pequenos frascos de perfumes que podem ser misturados com outras fragrâncias, as personalizando de forma simples e intuitiva.“É um acessório que não tira a originalidade do perfume que você já está usando, mas intensifica sensações e resulta em uma combinação ainda mais exclusiva”, diz o perfumista Samuel Moraes, responsável pelo lançamento de três boosters da label brasileira Amyi.

5. Privée La Collection Aux Légumes Tomate Eau de Parfum

Fechando nossa seleção diurna, o Privée La Collection Aux Légumes Tomate Eau de Parfum, de O Boticário, é um lançamento para quem gosta de perfumes “diferentões”. Em sua composição, como o nome sugere, há o tomate (sua folha). É uma fragrância oriental cítrica verde que conta ainda com a clássica Fava Tonka.

Relacionadas Beleza Como encontrar o perfume da sua personalidade

Para a noite:

1. Olympéa Parfum

Olympéa Parfum, de Rabanne é um floral verde âmbar com o frescor da sálvia na saída, rosa e jasmim no coração e benjoim somado à baunilha, ao fundo.

2. Miss Dior Feminino Parfum

Já a Dior apresentou uma opção que, descrita pela maison, é uma tradução olfativa de um passeio noturno em um bosque coberto de musgo, frutos suculentos e flores selvagens. O Miss Dior Feminino Parfum conta com um acorde de jasmim, amadeirados ambarados e tangerina.

3. Crystal Noir, Eau de Parfum de Versace

O Crystal Noir, Eau de Parfum de Versace, é um floral ambarado. Isso significa que ele desperta uma espécie de calor para o olfato. Muitos associam esse tipo de perfume à sensualidade. As notas são de pimenta, gengibre, gardênia, flor de laranjeira, peônia, sândalo, almíscar e âmbar. Complexo, mas que comunica com singularidade.

4. Confidential True Oud Feminino

Outra opção que não deixa quem o aplica passar despercebida é o Confidential True Oud Feminino, de Carolina Herrera. A criação é uma homenagem ao Oriente Médio e sua forma de perfumar em camadas e usando o Oud, matéria-prima queimada durante cerimônias espiritualizadas, entre amigos e familiares. Na nota de saída também tem açafrão e azeitona, o que deixa a criação muito inusitada.

5. La Nuit Trésor Feminino Le Parfum, de Lancôme

Para a balada, o La Nuit Trésor Feminino Le Parfum, de Lancôme, é um floral ambarado que combina acordes contendo rosa, groselha negra e o cacau em pó. Bem sensual.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba seleções especiais de Receitas, além das melhores dicas de Amor & Sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.