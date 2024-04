Com a mudança de estação sempre fazemos algumas adaptações em nosso dia a dia, e isso, claro, também é válido para a nossa fragrância. Como escolher o perfume para o outono? Seja você uma amante dos florais ou dos amadeirados, existem notas que refletem o clima da estação, além de equilibrarem a temperatura do corpo.

Para garantir que você fique cheirosa durante a estação, conversamos com César Veiga, expert de perfumaria do Grupo Boticário.

Da mesma forma que ajustamos o nosso guarda-roupa de acordo com as estações do ano, as fragrâncias também podem ser adaptadas! “No verão, a transpiração e a umidade do ar intensificam nossa percepção das notas olfativas, por isso fragrâncias mais suaves e frescas são mais agradáveis nessa época; já no inverno, esses fatores têm menor interferência e as notas mais quentes e amadeiradas, ligadas à sensação de aconchego, podem ser mais usadas”, explica o profissional.

Veiga ainda aponta que o outono é uma época que convida à reconexão com sensações acolhedoras e reconfortantes, então é interessante valorizar as notas olfativas que resgatam memórias afetivas.

Com isso, as notas amadeiradas — como o cedro, sândalo e vetiver — estão entre as mais sólidas da estação, lembrando folhas caídas e troncos úmidos.

“Elas podem ser combinadas notas de especiarias como canela, cravo, noz-moscada e pimenta para dar calor e profundidade, além de notas de frutas maduras, como maçãs, figos e peras, que trazem a doçura das frutas da estação”, diz.

Se as fragrâncias amadeiradas não fazem parte das suas favoritas, as notas de tabaco também estão presentes, trazendo uma sensação de aconchego e nostalgia.

“As notas de folhas secas têm uma fragrância terrosa e amadeirada, dando frescor outonal às fragrâncias, capturando a natureza nesta estação”, acrescenta Veiga sobre as notas.

O que priorizar em fragrâncias de outono?

“As fragrâncias pertencentes às famílias olfativas orientais, chypres e amadeiradas costumam ter fixação mais prolongada. Isso acontece porque as notas mais frescas têm menor peso molecular e, com o suor, atrito e umidade, acabam se dissipando da pele, já as outras são molecularmente mais densas e, por isso, conseguem permanecer por mais tempo na superfície da pele”, explica Veiga.

Além disso, ele pontua que é indispensável manter a pele hidratada durante o outono, uma vez que a oleosidade ajuda a garantir que os aromas sejam retidos por mais tempo.

“Um bom truque para quem quer que os aromas sejam mais notados é aplicar o produto em áreas mais quentes do corpo, porque isso pode intensificar a essência e ajudar na difusão e projeção da fragrância. Algumas dessas áreas consideradas estratégicas para a aplicação são pescoço, nuca, tórax, pulsos, dobra dos cotovelos e atrás das orelhas”, complementa.

Perfumes para o outono 2024

Para os amantes dos amadeirados

Privée La Collection Aux Légumes Carotte Os perfumes amadeirados estão entre as principais apostas da estação, e se você gosta da subfamília, então o eau de parfum Privée La Collection Aux Légumes Carotte, do O Boticário, pode ser uma boa opção. Os toques da fragrância trazem uma essência fresca, apesar de amadeirada, devido às notas olfativas cítricas que se fundem com a essência de cenoura. A nota amadeirada, sem sombra de dúvidas, é a que vence quando aplicada na pele, enquanto a cenoura fica com um toque de leve que se funde à pele no frio. O eau de parfum se mostra doce e lembra ao frescor inigualável da cenoura, além de toques de pimenta e terra.

Cheirosa 62' Body Mist Sim, nós sabemos que esse não é um perfume, mas esse body mist da Sol de Janeiro é perfeito para quem gosta de fragrâncias adocicadas que não fiquem pesadas na pele – apenas um toque de cheiro e estamos prontas! O body mist conta com notas de saída de pistache adocicado, então, se você não gosta do doce, talvez essa não seja a escolha ideal para você, além de um leve toque amadeirado. Quando colocado no corpo, é possível sentir notas de baunilha e caramelo salgado – que é um dos símbolos do outono, não é mesmo?

Para os amantes dos cítricos

Privée La Collection Aux Légumes Tomate Ainda da coleção Privée do O Boticário, o Privée La Collection Aux Légumes, o eau de parfum de tomate se diferencia fortemente de seu parceiro, se mostrando como uma fragrância mais doce e sem aroma predominante de tomate. Pertencente à família do orientais, é perfeito para quem quer entrar no clima do outono – ainda lembrando as especiarias clássicas da estação – sem deixar de lado a paixão pelos cítricos.

Para os que amam a família oriental

Classique EDT Jean Paul Gaultier Os orientais também são algumas das principais apostas no outono, o Eau de Toilette do Jean Paul Gaultier entrega uma fragrância digna da estação! O que predomina são as notas de cravo e canela, que dão um toque levemente apimentado, mas são complementadas pela doçura do gengibre e aroma de baunilha, trazendo assim uma fragrância adocicada.

Gucci Guilty Pour Femme Esse perfume é perfeito para quem quer o tom do outono sem apostar nos amadeirados pesados. O Guilty Pour Femme é pertencente à família dos chipres — que já vimos são tendência na estação — e é adocicado com toques leves de cravo, picante pimenta-rosa, a flor de lilás e o patchuli.