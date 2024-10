Dia do Nordestino: Confira 5 destinos imperdíveis no Nordeste

A região Nordeste é conhecida pelo seu lindo e exuberante litoral, destino de muitas viagens em busca desse descanso ou agito em meio a natureza. Com paisagens de tirar o fôlego, é difícil escolher qual o local ideal para as suas férias.

Por isso, separamos algumas opções em diferentes estados para você escolher neste Dia do Nordestino, celebrado em 8 de outubro.

1. Lençóis Maranhenses (Maranhão)

Área de proteção ambiental na costa do Maranhão. Conhecida pela sua paisagem desértica, com grandes dunas de areia branca e pela lagoas sazonais formadas por água da chuva. O melhor período para visitar o parque é entre os meses de maio e setembro, e os passeios devem ser supervisionados por um guia. As cidades mais próximas são Barreirinha e Santo Amaro do Maranhão.

2. Fernando de Noronha (Pernambuco)

O arquipélago fica localizado a 350 km da costa do país, mas faz parte do estado de Pernambuco. Com suas praias pouco urbanizadas, é o lugar ideal para fazer passeios como trilhas e mergulho. Sua grande biodiversidade inclui tartarugas e golfinhos que são atraídos pela água quente e cristalina da região.

Considerado o “Caribe Brasileiro”, a cidade de São Miguel dos Milagres conta com várias praias de água quente e cristalina. É forte no ecoturismo, com passeios nos biomas do rio Tatuamunha e Tabatinga. Vem se tornando um importante polo turístico nacional e internacional, contando com uma excelente infraestrutura e rede hoteleira.

4. Jericoacoara (Ceará)

Localizado no Ceará, o município turístico é conhecido pelas suas belas praias. Além disso, possui muitos restaurantes e bares, a Praça Principal e um centro muito animado e noturno. A cidade é também rodeada por lagoas de água doce, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul. O Parque Nacional de Jericoacoara também é cheio de dunas de areia, como a Duna do Pôr do Sol.

5. Caraíva (Bahia)

Parte da costa do descobrimento, a comunidade litorânea e ribeirinha de Caraíva está localizada no município de Porto Seguro na Bahia. Local calmo e tranquilo, não é permitida a entrada de carros, e os trajetos são feitos por bugres e carroças. Sua arquitetura caiçara encantadora é o estúdio perfeito para as suas fotos.

E aí, qual desses locais vai ser o seu próximo destino?

