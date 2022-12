Dicas para fotografar comidas como um profissional

Em tempos de rede social, em que todo mundo tem um pouco de fotógrafo amador, dicas de como aprimorar os cliques são sempre bem-vindas. E se você é daqueles que adora fotografar comidas no prato, já sabe que a tarefa é bem mais difícil do que parece.

Criar belos cenários, deixar o alimento com aparência apetitosa e ter um clima aconchegante são alguns dos desafios que todo fotógrafo de gastronomia enfrenta. É o caso de Camila Seraceni, que acabou escolhendo a fotografia motivada pela paixão pelo assunto. “A comida me fez escolher a fotografia”, explica ela, que já foi personagem em um editorial com receitas para o Dia das Mães aqui em CLAUDIA.

“O que mais me encanta é trabalhar com algo cotidiano, que está presente em todos os tipos de comemorações. A comida é tão linda, tão colorida. Ela une as pessoas e nos faz sentir prazer.” Camila Seraceni

Camila começou a fotografar para divulgar seus cursos de culinária, há 6 anos, mas conta que a cada clique foi se sentindo mais envolvida pelos cenários que criava. “Na época fazia isso de maneira muito simples, mas já começava a imaginar momentos do cotidiano como um café para acompanhar um bolo e flores para deixar a ocasião mais especial”, relembra.

Referência no assunto, Camila cria cenários com atmosferas intimistas para receber as estrelas de suas fotos: receitas de dar água na boca. Ela, que é moradora de Porto Alegre, dedica sua rotina à compartilhar no perfil @camilaseraceni imagens inspiradoras para quem ama a temática e também dá aulas online de Fotografia gastronômica intimista.

Iluminação, cenário, foodstyling… A seguir, a fotógrafa dá algumas dicas para quem quer aprimorar essa habilidade.

Quais as particularidades da fotografia de gastronomia?

Certamente todo tipo de fotografia exige muita prática, mas a fotógrafa explica que aquela voltada para comida exige um conhecimento diferente, que envolve trabalhar com o alimento.

“Penso que você precisa ter conhecimentos básicos de cozinha, mesmo se optar por fotografar somente comidas prontas. Se você fotografar em um restaurante, por exemplo, é muito legal que você possa aconselhar o chef sobre algum detalhe no prato que pode funcionar no dia a dia, mas não funciona na fotografia”, detalha. Para fotos em casa, dominar certas técnicas também ajuda muito: preparar uma calda brilhante, um molho especial ou algo que dê um toque a mais na imagem são truques válidos. Iluminação: como achar a luz ideal para fotografar Uma boa luz é essencial para qualquer tipo de foto, pois é a iluminação que valoriza todos os detalhes, cores e texturas dos objetos. Para uma sensação “orgânica” nas fotos, assim como se vê nos trabalhos de Camila, prefira a luz natural.

“Eu adoro a sensação de olhar a luz entrando pela janela e acompanhar as mudanças que ela apresenta durante o dia e nas estações do ano. Também pelo fato de assim eu ter a liberdade de fotografar onde quer que eu esteja, sem depender de equipamentos, A luz natural tem essas vantagens, além de ser totalmente gratuita”, ela dá a dica.

Fotografia profissional x Fotos de celular

Um equipamento profissional de qualidade sempre ajuda, mas não é fundamental para criar belas imagens. De acordo com a foodstylist, as boas lentes de uma câmera possibilitam mais versatilidade, como, por exemplo, fotografar em dias muito escuros ou ter controle da entrada de luz em horários de intensidade. “Mas ainda acredito que o importante é ter conhecimentos sobre como criar um cenário com técnicas de composição, combinação de cores e a escolha correta das louças e utensílios. A câmera não fará isso por você!” Continua após a publicidade Cenário: como criar o ambiente perfeito para suas fotos Além de um prato apetitoso, um cenário bem montado garante uma grande parte necessária para uma foto incrível. Veja as dicas de Camila Seraceni: • A principal regra é que absolutamente tudo o que estiver no cenário tem que estar relacionado com a comida e com a história que está sendo contada. • Planejar a fotografia e montar o cenário antes de finalizar a receita ou o prato é essencial para que você tenha a comida com aspecto fresco no momento do clique. Isso evita também frustrações, pois imagine se a comida já está pronta e você ainda tem que parar para pensar na louça que você vai usar ou nas cores que harmonizam? “Estamos falando sobre arte e criação, quanto mais você evitar o estresse, melhor.” • Descubra qual elemento será sua assinatura. Para Camila, por exemplo, as flores e as folhagens são essenciais. “Quando fotografo sem elas, sinto que falta algo importante.” • Cada fotógrafo tem seu estilo próprio, defina o seu. “O meu estilo é romântico, gosto de usar muitas flores e frutas. Eu procuro dar para as minhas fotografias um ar de final de tarde e uma atmosfera intimista”, conta a fotógrafa. • Atenção aos elementos escolhidos, pois tudo tem o poder de comunicar. “Eu uso muitas vezes louças de antiguidade e pessoas me escrevem relatando saudades da avó ou de uma tia querida, que tinham louças parecidas em casa”, relata. • A combinação de cores também tem o poder de evocar diferentes sentimentos. “Adoro verde com azul, que traz calma e tranquilidade.”

Truques de uma foodstylist

Um dos diferenciais de um bom profissional nesse ramo é quando ele investe em técnicas de foodstlying, ou seja, voltadas em deixar os pratos fotografados com aparência apetitosa.

Além de conhecimentos de cozinha, Camila recomenda observar detalhes na comida que possam passar despercebidos. "Gosto de criar camadas de texturas e cores nas comidas, através de frutas e ervas. Imagine um bowl de sopa de abóbora com pedacinhos e uma saladinha de brotos; ou uma gelatina com uma camada de creme e morangos…", exemplifica. Outro fator importante é tomar cuidado para que tudo pareça fresco, brilhante ou com aquele aspecto de recém-saído do forno. A dica da especialista é deixar os ingredientes na geladeira ou aquecidos até que o cenário esteja todo montado para a sessão fotográfica. Outro desafio é lidar com comidas mais complexas, como aquelas consideras esteticamente não muito favoráveis. "Costumo dizer que não existe fotografia bonita com comida 'feia', por isso é importante que você pesquise referências e se esforce na finalização do prato. Por exemplo, acho o sorvete complicado, porque gosto de tirar muitas fotos para ter opções na escolha, tenho que ser rápida antes que comece a derreter", explica. Gostou das dicas? Agora é só correr para a cozinha, montar um cenário criativo e botar as dicas em prática na hora dos cliques! Ah, não se esqueça de se divertir no processo. 😉

