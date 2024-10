Os 7 melhores bolos de chocolate de São Paulo

Poucos doces conseguem despertar tanto carinho e nostalgia quanto o bolo de chocolate. Ele é uma verdadeira celebração de sabor, textura e memórias afetivas. Desde as versões mais simples, com uma massa úmida e cobertura de brigadeiro, até as receitas mais elaboradas, ele traz conforto em cada garfada. Também é irresistível em qualquer ocasião, seja em um café da manhã especial ou como sobremesa após o jantar.

Além das receitas tradicionais, algumas confeitarias têm se destacado ao trazer releituras criativas desse clássico. Entre recheios cremosos, camadas extras de ganache e toques de frutas típicas brasileiras, o bolo ganha novas formas e sabores – surpreendendo até os paladares mais exigentes.

Abaixo, veja onde encontrar as melhores opções em São Paulo:

Bar dos Cravos

No bar de alta coquetelaria e cozinha de inspiração portuguesa, uma das sobremesas que fazem parte do menu recém-renovado pelo chef Paulo Maia é a torta de chocolate com creme e sorbet de cupuaçu. A cada garfada, o doce e o amargo se misturam e criam nuances complexas de sabor.

Bar dos Cravos

Endereço: Rua Osório Duque Estrada, 41 – Paraíso

Horário: de seg e ter das 18h às 00; qua e qui das 18h às 01h; sex e sáb das 18h às 02h

Tabōa

No aconchegante restaurante de cozinha variada comandado por Carla Costa, é possível experimentar a torta de chocolate intenso, servida com creme de baunilha e frutas vermelhas.

Tabōa

Endereço: Largo do Arouche, 150 – Centro

Horário:de qua a sex das 12h às 15h; sáb, dom e feriados das 12h às 16h30

Virado

No restaurante instalado no lobby do Hotel San Raphael, no Largo do Arouche, e cujo menu leva a assinatura do premiado chef Benê Souza, é possível se deliciar com este bolo de chocolate. Além da massa de cacau, ele é servido com creme inglês e pedacinhos de favo de mel.

Virado

Endereço: Largo do Arouche, 150 – Centro

Horário: de ter a sexta das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h; sáb das 12h às 23h e dom das 12h às 17h

Confeitaria Marilia Zylberstajn

Formada em pâtisserie e panificação pela Le Cordon Bleu, em São Francisco, Marilia Zylbersztajn fundou sua confeitaria em 2013. No charmoso endereço que leva seu nome, ela serve doces equilibrados e com açúcar na medida, preparados com ingredientes majoritariamente orgânicos e de pequenos produtores. Este bolo, nomeado “explosão de chocolate”, é feito com cacau bean to bar da Mestiço Chocolates.

Confeitaria Marilia Zylberstajn

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 942 – Vila Madalena

Horário: de ter a dom das 10h às 18h

Le Jazz Boulangerie

Uma padaria franco-paulistana, a Le Jazz Boulangerie foi criada para honrar a tradição das boulangeries francesas, incorporando-a ao modelo de funcionamento das icônicas padarias de São Paulo. Lá você encontra um bolo de chocolate 70% cacau, perfeito para quem prefere uma opção menos doce.

Le Jazz Boulangerie

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 501 – Pinheiros

Horário: de seg a sáb das 07h30 às 22h; dom das 07h30 às 20h

Café com Fé

O bolo no estilo naked cake da cafeteria da Momo Gelato é feito de cacau em camadas e tem recheio de brigadeiro de chocolate belga e brigadeiro de limão. No cardápio, há também panini, waffles, crostatas, além de bebidas quentes e frias.

Momo e Café com Fé São Paulo

Endereço: Rua Oscar Freire, 168 – Jardins

Horário: de seg a qui das 08h às 23h; sexta e sáb das 08h à 00h; dom das 08h às 23h

Saj

O bolo de teta é um dos mais pedidos no restaurante. Teta quer dizer vovó em árabe. Então, esse é o famoso bolo da vovó! Ele é feito com várias camadas de chocolate e ainda leva o ingrediente na cobertura. Além da opção em fatia disponível no cardápio do restaurante, também pode ser pedido o bolo inteiro, no empório do Saj.

Saj Vila Madalena

Endereço: Rua Girassol, 523 – Vila Madalena

Horário: de seg a qui das 07h às 22h; sexta e sáb das 08h à 23h30; dom das 08h às 22h

