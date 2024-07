Para além dos parques de diversão no Brasil ou passeios pela cidade, é esperado que diversos brasileiros façam as malas e aproveitem para conhecer novas locações e carimbar os passaportes durante as férias de julho.

Caso você ainda não tenha comprado as passagens para aproveitar o descanso, seja em família ou solo, rastreamos os destinos em alta para as férias de julho de acordo com dados do Booking.com, em destinos nacionais e internacionais – e, claro, deixamos alguns dos principais atrativos das cidades.

Aliás, você pode reservar as melhores hospedagens no seu destino favorito com preços especiais, é só clicar aqui.

Destinos nacionais em alta para as férias de julho

1) Fortaleza, Ceará

Segundo dados da Booking.com, referentes à hospedagem entre os dias 1 e 31 de julho deste ano, a cidade de Fortaleza, no Ceará, é o quarto destino mais procurado por viajantes brasileiros para as férias de julho – ficando atrás de Campos do Jordão (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Já a Decolar registrou o destino em sétimo lugar entre os mais procurados para a temporada.

O destino é ideal para quem busca fugir do caos das metrópoles e desfrutar de um local paradisíaco. Conhecida como a ‘Cidade do Sol’, ela é procurada, principalmente, pelas praias cristalinas, como Iracema, Mucuripe e Meireles, na qual é possível conhecer a clássica feira de artesanato.

Entre as praias mais cobiçadas estão a Praia do Futuro, que fica a 10km da região, ideal para curtir um sossego longe dos prédios e da cidade.

Continua após a publicidade

Ademais, a cidade abriga um dos principais parques aquáticos do país, o Beach Park, sendo a programação perfeita para uma viagem em família. Para além do mar, os turistas podem garantir um city tour das principais atrações da cidade, como o centro histórico.

É interessante visitar o Dragão do Mar Centro de Cultura, que possui diversas exposições culturais, que variam desde arte até cinema, para se debruçar durante o dia.

2) Florianópolis, Santa Catarina

No ranking do Booking.com, a cidade de Florianópolis (SC) foi escolhida como o quinto destino brasileiro mais procurado por viajantes estrangeiros para as férias de julho de 2024, enquanto o da Decolar entrou como o nono destino em alta para a temporada.

Localizada no Sul do país, a região oferece mais uma experiência paradisíaca para garantir descanso e tranquilidade, contando com 42 praias para conhecer e se deleitar.

Também conhecida como Ilha da Magia, a cidade de Florianópolis é procurada por turistas pela sua grande variedade de praias, ao mesmo tempo que possui os benefícios de uma capital. Entre as praias mais famosas está a Praia do Jurerê, considerada uma das mais belas do país.

Continua após a publicidade

Caso você prefira fugir da multidão, ainda é possível curtir a Praia Mole, com cenário encantador, e até desfrutar de passeios nas dunas de Joaquina ou passar um dia no barco na Costa da Lagoa.

Ao sul da ilha, com águas mais geladas, um dos grandes atrativos é a Ilha do Campeche. Com um mar digno de transparência caribenha, a pequena praia da ilha é de tirar o fôlego.

Visite também a região central da cidade, na qual podemos desfrutar de um passeio pela Beira-Mar Norte, conhecer a Ponte Hercílio Luz e o Mercado Público.

3) Caldas Novas, Goiás

Já Caldas Novas, em Goiás, é apontada como o quinto destino nacional mais procurado pelos brasileiros para esta temporada. A cidade é conhecida por ter a maior bacia hidrotermal do mundo, com temperaturas que variam entre 38°C e 58°C .

As piscinas de águas termais e as estruturas de resorts são as experiências mais procuradas por turistas ao visitar Caldas Novas. Na cidade, é possível visitar uma série de parques aquáticos, como o Hot Park, Clube Privé e Water Park, o Náutico Praia Clube e o Lagoa Termas Parque.

Continua após a publicidade

Fora das águas, o Jardim Japonês é uma atração imperdível, na qual é possível observar elementos da cultura japonesa e passear ao longo do lago. Outra possibilidade é o Parque Estadual Serra de Caldas Novas, parque de turismo ecológico onde podem ser feitas trilhas que conectam a diversas cachoeiras impressionantes.

4) Foz do Iguaçu, Paraná

Foz do Iguaçu, no Paraná, é o quinto destino mais buscado por viajantes estrangeiros, e 11° entre os brasileiros, segundo a Decolar. E não são necessários muitos rodeios para compreender a alta procura pelo destino nestas férias de julho: conhecer as cataratas, além da oportunidade de cruzar para a Argentina e Paraguai.

Em Foz de Iguaçu é possível conferir, no lado brasileiro, 275 quedas de cataratas, entre as quais se destaca a Catarata do Diabo. Para os corajosos, é oferecido um passeio de barco pelas cataratas – no qual é garantido sair refrescado. O tour ainda está rodeado de natureza.

Após desbravar as cataratas, aproveite para conhecer o Marco da Tríplice Fronteira, ficando, ao mesmo tempo, no Brasil, no Paraguai e na Argentina.

Destinos internacionais em alta para as férias de julho

1) Santiago, Chile

Para quem quer conhecer um país novo, a cidade de Santiago, no Chile, é o principal destino internacional a ser visitado por brasileiros nas férias de julho.

Continua após a publicidade

Neste mês, você poderá encontrar um cenário invernal acolhedor e charmoso, com as montanhas cobertas de neve – não vai esquecer o casaco! A cidade tem um visual encantador das Cordilheiras dos Andes.

Entre os passeios imperdíveis estão os centros de esqui, que costumam ficar um pouco mais afastados da cidade, como o Valle Nevado e El Colorado, que possuem experiências para entreter desde os mais treinados até aqueles que só querem brincar um pouco na neve.

Já na cidade, é interessante dedicar um tempo para a história local e do Chile, visitando o Palácio de la Moneda, que também abriga um centro cultural no subsolo e é a sede da presidência, o Museu de Arte Precolombino e o Museu Nacional de Bellas Artes.

2) Buenos Aires, Argentina

A cidade de Buenos Aires, na Argentina, foi apontada pela Booking como o segundo destino internacional mais procurado pelos brasileiros.

O primeiro passo é conhecer a cidade e caminhar pelo centro, que concentra diversas atrações que não podem deixar de entrar no seu roteiro de viagem, como o Teatro Colón, o Obelisco, a Casa Rosada – sede do governo da Argentina – a Plaza de Mayo e a Galerías Pacífico. Outro bairro para conferir durante a viagem é a Recoleta, um dos mais charmosos da cidade, onde é possível conhecer a Floralis Generica.

Continua após a publicidade

E para quem quer uma imersão no tango, uma visita no El Caminito é essencial, com cenários coloridos e dançarinos por todos os cantos.

3) San Carlos de Bariloche, Argentina

Caso você queira visitar a Argentina, mas evitando a capital, que tal conhecer San Carlos de Bariloche? Situada no coração dos Andes argentinos, a cidade é conhecida pelos seus picos nevados e as diversas pistas de esqui – então, se prepare para o frio e uma xícara de chocolate quente.

Para além da neve, você ainda pode visitar o Lago Nahuel Huapi ou fazer o tour cervejeiro da cidade, que te dá cenários lindos em mirantes.

4) Orlando, Estados Unidos

Não é surpresa para ninguém, mas a cidade de Orlando também entrou no ranking dos destinos mais cobiçados para as férias de julho. Conhecida por ser um dos destinos mais mágicos para visitar em família, com opções diversas de parques temáticos como Walt Disney World, Universal Studios Florida e SeaWorld, ela é boa pedida para quem quer viver experiências amadas pelos pequenos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.