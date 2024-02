Viagem: Dicas de destinos para cada feriado de 2024

Após um ano passado repleto de feriados, 2024 chegou com poucas promessas de folga. Além de ser um ano bissexto, com 366 dias, são pequenas as chances de prolongar o descanso: muitos dos feriados estarão concentrados aos finais de semana e às quartas-feiras, ou seja, sem aquela expectativa de emenda.

Com as chances de descanso reduzidas, nos cabe aproveitar cada uma dessas datas da melhor forma possível — o que para muitos é sinônimo de viajar.

O cenário para os brasileiros é positivo, afinal, as estatísticas mostram que nunca viajamos tanto, mesmo com os altos preços das passagens aéreas — elas subiram 48,11%, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas afinal, qual destino merece sua atenção neste ano?

Assim como outros setores, o turismo também vive não só dos clássicos, sempre atrativos, mas das tendências. Se no passado conhecer novos lugares era uma maneira de escapar da vida cotidiana, agora viajar será a própria vida! Essa tendência foi apontada pela pesquisa “Previsões de Viagem para 2024”, encomendada pela plataforma Booking.

Ainda segundo o levantamento, os brasileiros são a segunda nacionalidade que se sente mais viva do que nunca quando está de férias (88%), atrás apenas dos tailandeses e empatados com os chineses.

De olho no que está acontecendo de mais atual, selecionamos alguns destinos que prometem não decepcionar, seja para os amantes de grandes eventos, boa gastronomia, arquitetura ou só de um merecido relax.

Confira destinos nacionais e internacionais para viajar em 2024:

FÉRIAS DE VERÃO

Ilhabela, São Paulo | Carnaval (13/2, terça-feira)

Com cerca de 34,9 mil habitantes, Ilhabela recebe na alta temporada mais de 700 mil turistas, segundo o Censo 2022. O número grandioso tende a aumentar ainda mais, já que esse destino no Litoral Norte de São Paulo tem atraído a atenção de turistas e também empresários.

A forte cena gastronômica, com novos restaurantes pipocando no município-arquipélago, e as extensas opções de lazer são reflexo também de uma campanha de incentivo da cidade ao trabalho remoto – a Anywhere Office.

Além do movimentado centro histórico e da região do Perequê, em Ilhabela é possível andar de jipe, observar centenas de espécies de aves subindo o Pico do Baepi, fazer trekking entre as praias de Bonete e Castelhanos, praticar vela, kite surf, stand-up, canoagem ou simplesmente apreciar a beleza das mais de 40 praias locais.

COMER & BEBER

Lima, Peru | Sexta-feira Santa (29/3, sexta-feira)

Não é de hoje que a capital peruana tem se destacado por sua gastronomia. Na última premiação do 50 Best, famoso ranking dos melhores restaurantes do mundo, o Central (pratos na foto acima), dos chefs Virgilio Martínez e Pía León, foi eleito o melhor restaurante do mundo.

Além dele, outras casas limenhas figuram na lista, como o Maido (que levou primeiro lugar no ranking apenas de países latino-americanos), Kjolle e Mayta — todos localizados na cidade. Com uma gastronomia contemporânea, mas também colorida e acolhedora, Lima se mostra ainda uma capital boêmia, com a agitação noturna em bairros como Barranco e Miraflores (na foto). Imperdível!

DESCONEXÃO & NATUREZA

Visconde de Mauá, Rio de Janeiro | Dia do Trabalho (1/5, quarta-feira)

Região rural rica em belezas naturais, Visconde de Mauá é o destino certo para quem prometeu viver menos conectado em 2024. A cidade fica a cerca de 200 quilômetros da capital carioca, situada na parte alta da Serra da Mantiqueira.

Suas três vilas — Mauá, Maringá e Maromba — trazem uma deliciosa variedade de atrativos turísticos, composta por centros comerciais com opções de compras e lazer, mas principalmente trilhas, rios e cachoeiras.

Um dos destaques é a Cachoeira do Escorrega: uma queda d’água de 10 metros de altura com uma plataforma de madeira que permite que os visitantes desçam escorregando. Mesmo num bate e volta de feriado, já é possível retornar com a sensação de renovação.

ARQUITETURA & URBANISMO

Brasília, Distrito Federal | Proclamação da República (15/11, sexta-feira)

Na aguardada lista de turismo publicada anualmente pelo The New York Times, apenas um destino brasileiro performa entre os 52 rankeados.

Ofuscada por capitais mais populares, como Rio de Janeiro e Salvador, Brasília ganhou um posto de destaque na lista da publicação norte-americana. Perfeita para uma viagem curta com emenda de feriado, a capital do país é apontada pelo jornal como “uma cidade famosa pelos seus edifícios futuristas e modernistas que se erguem nas terras altas brasileiras”.

Após uma reforma e recuperação de obras de arte, o Palácio da Alvorada, residência presidencial inaugurada em 1960, reabriu suas portas para o público em janeiro deste ano — as visitas guiadas gratuitas precisam ser agendadas previamente. Para os fãs de arquitetura, Brasília tem passeios imperdíveis para apreciar as obras de Oscar Niemeyer, além do próprio Palácio da Alvorada – como os edifícios do Congresso Nacional e a Catedral Metropolitana.

ESPORTES & FÉRIAS

Paris, França | Férias de julho

Se você for um dos sortudos com a possibilidade de tirar férias no final do mês de julho, então agora só falta a passagem para Paris. Motivos não faltam para visitar a capital francesa, obviamente, mas este ano reserva mais um atrativo para a cidade: os Jogos Olímpicos de Verão, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto.

Nesse período, todos os olhares estarão voltados para essa que é uma das cidades mais visitadas do mundo, e que se prepara para receber milhões de turistas durante o evento esportivo (e também para as Paralimpíadas, que acontecem a partir de 28 de agosto).

Uma particularidade é que, pela primeira vez, a cerimônia de abertura não será realizada em um estádio, mas ao ar livre, ao longo do rio Sena e perto da Torre Eiffel. Além disso, as modalidades terão como pano de fundo pontos turísticos da cidade: natação e paratriatlo na Pont d’Iéna, esgrima e taekwondo no Grand Palais, eventos equestres nos jardins do Palácio de Versalhes e por aí vai. De tirar o fôlego, né?

DESCANSO & FAMÍLIA

Olímpia, São Paulo | Dia da Consciência Negra (20/11, quarta-feira)



No final do ano passado, o 20 de novembro passou a ser oficialmente um feriado nacional, reconhecido como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Nada como aproveitar o feriado para mergulhar.

Localizada a 429 quilômetros da capital paulista, Olímpia é um dos destinos favoritos para uma viagem relaxante e próxima a São Paulo. Famosa por suas águas termais e parques aquáticos, essa cidade do interior paulista tem liderado as buscas em sites de viagem – reflexo apontado na pesquisa do Booking, que diz que 41% dos brasileiros querem passar as férias em um destino perto da água.

Os parques locais, como o Thermas dos Laranjais (foto do toboágua) e Hot Beach Parques & Resorts (foto acima), têm água naturalmente quente e estruturas variadas, com toboáguas, ofurôs, piscinas com ondas e até água salgada. Para aproveitar a programação é possível se hospedar nos vários resorts da cidade. Ótima opção para curtir em família.

FÉRIAS DE DEZEMBRO

Valeta, Malta | Natal (25/12, quarta-feira)

Um dos locais mais especiais para se passar o Natal, por ser um dos países mais católicos do mundo, Malta leva a data a sério com suas ruas iluminadas, decoração natalina e festividades. Mesmo para os não religiosos, a capital Valeta se mostra uma opção certeira para as férias do final do ano, sendo um dos destinos mais econômicos da Europa — e apontado como um posto cool para conhecer em 2024 pela National Geographic.

Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade serviu de inspiração para grandes trabalhos cinematográficos, como Game of Thrones, Gladiador e, mais recentemente, Napoleão. O cenário encantador, que atraiu nomes como Ridley Scott, conta com estruturas arquitetônicas moldadas pela Ordem de Malta, organização católica que governou o país entre os séculos 16 e 18. O centro histórico de Valeta é um labirinto de ruas estreitas, repletas de edifícios barrocos e renascentistas.