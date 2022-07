Na Praia do Forte, casa de madeira se integra à paisagem

Localizada na Praia do Forte, no litoral norte da Bahia, esta casa foi projetada pelo escritório Sidney Quintela Architecture + Urban Planning, que já havia feito outros projetos para os clientes. Trata-se de um refúgio de férias para a família, que desejava uma construção de estilo contemporâneo, com espaços bastante ventilados e amplos para receber convidados com conforto.

A casa de divide em três níveis. “No subsolo, ficou a zona destinada aos serviços, com lavanderia e dependência para funcionários. No pavimento térreo, temos as áreas sociais, com estar, jantar, gourmet, piscina e varandas, além da suíte de hóspedes. Já o superior foi destinado à área íntima dos moradores, composta pelas suítes da família e uma pequena copa que dá apoio aos quartos”, detalha o profissional.

Quanto à arquitetura, Sidney a define como tropical de estilo contemporâneo. “Especialmente por ser uma casa de praia, tem um conceito casual e convidativo e todos os espaços podem ser usados sem restrições”, diz.

Uma característica marcante do projeto é a presença dos materiais naturais. “Usamos a madeira ipê na estrutura e forro, madeira grapia e peroba mica nas esquadrias e tijolinhos de travertino no revestimento do living, compondo uma paleta de cores com pouco contraste, fazendo um conjunto neutro e elegante”, explica o arquiteto Sidney Quintela.

O uso abundante da madeira, que está presente nos forros, escada e esquadrias das áreas sociais, confere uma atmosfera aconchegante aos ambientes, apesar da metragem ampla. O jardim interno, inclusive, completa essa sensação porque leva a natureza para dentro e compõe um visual relaxante.

Sidney explica que todos os ambientes da casa são banhados por iluminação natural e se beneficiam da ventilação cruzada, o que garante um baixo consumo de energia elétrica. Esses recursos arquitetônicos trazem conforto térmico e bem-estar aos moradores.

“A utilização de esquadrias em venezianas móveis de madeira foi uma solução de arquitetura usada para controlar a incidência solar na construção, permitindo um clima agradável nos interiores da residência e aproveitando ao máximo a iluminação e a ventilação natural”, finaliza o arquiteto.