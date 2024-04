Receita de steak tartare da Votre Brasserie

Modo de preparo

Envolva a carne em papel toalha e deixe na geladeira por pelo menos 2 horas para que fique bem seca. Com uma faca bem afiada, pique muito bem a carne e reserve. Em um bowl grande, faça um banho-maria de água e gelo e coloque um bowl menor por cima desse gelo. Acrescente todos os temperos e mistrure bem. Quando esse tempero estiver com uma consistência bem homogênea, adicione a carne picada e misture bem. Sirva com torradas, batata frita e salada.

Dicas para as batatas fritas: Se quiser fazer as fritas em casa, calcule 300g de batata por pessoa (peso crua). Utilize variedades de batata que sejam adequadas para fritar. Corte e palitos idênticos para que fritem por igual (sugiro utilizar um cortador profissional, na faca é impossível) e deixe a batata descansar em água gelada por pelo menos 12 horas. Frite a batata em duas etapas. Na primeira frite uma boa quantidade de batatas em uma panela com o óleo em temperatura média (130°C) até que fiquem muito macias. Deixe essas batatas já pré-fritas e escorridas em uma assadeira por pelo menos 1 hora. A segunda etapa consiste em fritar esses palitos de batata a 180°C até que fiquem crocantes e com aspecto dourado. Sirva em seguida.

*Receita do chef Francisco Farah, do restaurante Votre Brasserie