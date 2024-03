Casa Clã: Como foi o almoço com Helena Rizzo

Helena Rizzo, já eleita a melhor chef do mundo, foi a responsável pelo menu de inauguração da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril. Na ocasião, a chef apresentou criações contemporâneas para um almoço exclusivo.

O cardápio da chef do Maní, que foi capa de CLAUDIA em dezembro de 2023, marcou a abertura do evento com um almoço exclusivo para convidados. A programação conta ainda com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações – tudo aberto ao público.

O evento celebra o Dia Internacional da Mulher e acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

ALMOÇO NA CASA CLÃ POR HELENA RIZZO

Na ocasião, a chef preparou um almoço exclusivo com receitas que são sua marca. “Escolhi pratos emblemáticos do Maní, leves, delicados, que acho que são superapropriados para o verão. É sempre um prazer celebrar e estar junto de mulheres, pensar o nosso papel e a nossa condição”, comentou a chef sobre sua participação na Casa Clã.

No couvert, estão o pão da Padoca do Maní, um de seus empreendimentos, lascas de polvilho, coalhada seca, queijo de cabra com pimenta rosa e manteiga.

Já de entrada, a chef propõe a Salada Manioca, feita com folhas verdes, gorgonzola, maçã confitada, nozes caramelizadas, torradinha de alho e aceto balsâmico.

Entre as opções principais, o menu apresenta o peixe do dia com banana-da-terra e brócolis ou a opção vegetariana: talharim de pupunha ao molho de parmesão e azeite de trufas brancas.

Por fim, a sobremesa é “O Ovo”, um sorvete de gemas com espuma de coco e coquinhos crocantes. Para CLAUDIA, ela ensinou algumas das receitas da ocasião e outros preparos perfeitos para um almoço especial em casa.

SOBRE A CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

Confira todos os destaques deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

