Tássia Magalhães assina brunch na Casa Clã 2024

A chef Tássia Magalhães será a responsável por assinar um saboroso brunch durante a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher e acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

O evento é gratuito, assim como a participação no brunch, marcado para às 11h do domingo (10/03). Para participar, basta reservar sua vaga através do site Sympla.

A TRAJETÓRIA DE TÁSSIA MAGALHÃES

Idealizadora do restaurante Nelita e da padaria e confeitaria Mag Market, Tássia teve seu trabalho destacado em CLAUDIA na edição de março de 2022 – relembre a reportagem. Na ocasião, ela falou sobre suas referências e de sua releitura contemporânea da culinária italiana.

Tássia, hoje com 34 anos, iniciou a carreira em 2008 na cozinha do Pomodori, restaurante no qual ficou por quase uma década. “Quando comecei, não existia essa ideia glamourizada da profissão, nem os realities shows culinários. Para mim, foi encantador ver aquele monte de gente na cozinha, fiz coisas que nunca tinha feito”, relatou em entrevista a CLAUDIA.

Além disso, revelou qual sua maior inspiração na cozinha: “O Nelita é uma homenagem ao apelido carinhoso da minha mãe, que se chama Helena. É uma referência à mulher mais importante da minha vida”.

BRUNCH NA CASA CLÃ 2024

Para a Casa Clã, a chef preparou um menu marcado pelas suas grandes habilidades na gastronomia, confeitaria e panificação. No cardápio estão quiches, saladinha de grãos, minitortinhas de frutas com creme de limão, sua famosa danish e muito mais. Confira:

Quiches

Mini danish

Saladinha de folhas com granola salgada e molho de mostarda com parmesão

Saladinha de grãos (lentinha, feijão fradinho, tomate, cebola roxa, manjericão, limão, azeite e sal, com castanha-de-caju)

Creme de abóbora com sour cream

Creme de beterraba com pesto de hortelã

Mini tortinhas de frutas com creme de limão

Verrine de aparas de massa folhada ou croissant, com ganache de chocolate e honey comb

Sucos

COMO PARTICIPAR DA CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

Confira todos os destaques deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.