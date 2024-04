Quem é Karla Marques Felmanas, a mulher por trás do sucesso da Cimed

Com uma trajetória marcada por movimentos constantes e muita energia, Karla Marques Felmanas se tornou uma figura emblemática dentro e fora do mundo empresarial brasileiro. Perto de completar 50 anos, a mãe de três jovens e vice-presidente da Cimed, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, tornou-se uma referência em liderança corporativa e personalidade digital.

Nas redes sociais, compartilha a sua rotina com mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e 750 mil no TikTok, de todas as idades. Ela ousa em um setor tradicional e vem liderando ações junto a outras grandes marcas, como a de guloseimas Fini e a de brinquedos Mattel, que contribuíram para o negócio bater a marca de R$ 3 bilhões em faturamento em 2023, com previsão de superar R$ 4 bilhões no fechamento deste ano.

Sua história profissional é uma jornada de transformação e adaptação. Inicialmente, Karla ingressou no mundo da moda. “Adoro moda, continuo acompanhando de perto, mas entendi que não era o meu trabalho”, diz. Logo se viu atraída pelos desafios da indústria farmacêutica, onde iniciou carreira no departamento de Produção, ao lado de seu pai (no Financeiro), sua mãe (em Compras) e seu irmão (no Comercial) na então pequena empresa familiar. A Cimed foi fundada nos anos 1970, no bairro do Cambuci, em São Paulo. Em 1998, comprou uma fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Desde então, sua ascensão foi notável e levou à expansão para diversas áreas, como manipulação de matéria-prima, pesagem, separação de pedidos, controle de qualidade, compras, recursos humanos, tecnologia da informação… Karla foi assumindo novos desafios à medida que a empresa crescia.

“A indústria farmacêutica oferece uma gama variada de áreas de atuação, o que proporciona a soma de diferentes experiências e permite uma visão sistêmica dos negócios”, afirma. Sua capacidade de compreender o todo e ir além a tornou uma líder respeitada. “Dificilmente um grande líder se mantém especialista. Acredito que o diferencial é a visão 360º e o entendimento de todos os impactos”, avalia.

A importância dos pais em sua trajetória profissional

A mãe de Karla viveu com câncer durante 12 anos e, após a sua morte, em 2009, o pai decidiu iniciar o processo de sucessão ao passar o negócio aos filhos e se afastar da empresa. “Não foi de pai para filhos, foi negócio mesmo”, Karla faz questão de frisar. “Meu pai se tornou um conselheiro externo, pois gostávamos de falar com ele e sermos ouvidos”, completa. Infelizmente, ele também faleceu, em 2022. “Convivi muito de perto com doenças. Acordar e estar bem, seja para trabalhar ou ficar em casa, é motivo de minha gratidão”, diz ela, destacando a presença da fé e da religiosidade em sua vida.

Karla trocou o interior de Minas pelo distrito financeiro da Faria Lima, na capital paulista. Dali, lida diariamente com todas as diretorias executivas e operacionais da empresa. De helicóptero, visita outras unidades — e faz vídeos que, em suas redes sociais, geram engajamento de milhares. O irmão e presidente da companhia, João Adibe, se dá melhor na TV: ele é presença frequente no Domingão do Huck, onde a Cimed tem fatia considerável entre o grupo de anunciantes do programa da Globo.

O que está por trás dos projetos de grande sucesso da Cimed

Seja onde for, Karla concatena ações que, talvez num primeiro momento, possam parecer mirabolantes. Um exemplo é o caso do hidratante labial Carmed, em parceria com a Fini, que viralizou a partir de presentes que a empresária enviou a influenciadoras digitais — apenas no TikTok os vídeos de lançamento ultrapassaram 1 bilhão de visualizações.

O produto, criado há seis anos, passou de 1 milhão para 5 milhões de unidades vendidas ao mês, exigindo novos equipamentos e o funcionamento da fábrica em três turnos. Em uma live commerce (transmissão online com vendas), com as amigas atrizes Maisa Silva e Larissa Manoela, o estoque da nova versão do produto, desta vez com mais brilho, foi vendido em apenas vinte minutos, rendendo R$ 40 milhões em um único dia.

Esses dois produtos, o Carmed Fini e o Carmed BFF, ajudaram a elevar o faturamento da Cimed em cerca de R$ 400 milhões. A atual aposta é o Carmed Barbie, lançado em março de 2024 em comemoração aos 65 anos da criação da boneca mais famosa do mundo, que recentemente ganhou as telas de cinemas e invadiu o Oscar. A meta é faturar mais de R$ 80 milhões apenas nas primeiras semanas.

A abordagem criativa, e voltada para o público jovem, é vista como uma estratégia inovadora e arrojada para uma indústria farmacêutica. “Nada é por acaso. Eu era a louca da Barbie, adorava trocar as roupas dela. Uma vez, ganhei de um fã uma Barbie vestida de amarelo, a cor da Cimed. E guardei no meu escritório, do lado da Nossa Senhora Aparecida. Quando iria imaginar uma Collab com a Mattel?”, reflete.

Atualmente, a empresa possui mais de 600 produtos em seu catálogo e conta com mais de cinco mil colaboradores em todo o Brasil. Além da fábrica em Pouso Alegre, a Cimed também tem um centro de distribuição central e uma gráfica em São Sebastião da Bela Vista (MG), e outros 24 centros de distribuição espalhados pelo país. No fim do ano passado, comprou a catarinense R2M, uma das líderes brasileiras na fabricação de lenços umedecidos. Neste ano, vai investir na construção de uma nova fábrica, especula-se que no Norte ou Nordeste, com investimentos de mais de R$ 150 milhões.

Os próximos passos de Karla Cimed no mundo dos negócios e de sua vida pessoal

Karla conta que está focada na expansão dos negócios, estudando portfólios para alavancar o crescimento a partir de novas aquisições. “A gente faz tanta coisa que, quando pensa, dá um vuco-vuco”, afirma a vice-presidente, com seu jeito alto astral e irreverente. Outra aposta vem do lançamento de novos produtos. Embora 65% do faturamento venha da venda de medicamentos, a Cimed quer crescer também nas áreas que envolvem produtos de higiene e limpeza, beleza e bem-estar, cuidados para bebês e suplementos vitamínicos.

Além de suas realizações profissionais, Karla destaca a importância de equilibrar as responsabilidades familiares com as demandas do trabalho, uma tarefa para ela “desafiadora, mas gratificante”. A família, incluindo seus três filhos e o marido, fazem parte de sua jornada tanto pessoal quanto profissional, inclusive nas redes sociais, o que já rendeu o apelido de “Kardashians brasileiros”, inspirado no sucesso do reality show norte-americano. “Meus filhos sempre tiveram uma mãe que trabalha e, hoje, eu tenho o reconhecimento deles”, diz orgulhosa. Os três agora trabalham ao seu lado, na Cimed.

A publicação do seu primeiro livro em março, Oi, Tchurma, título que reproduz o bordão que usa dia após dia, postagem após postagem, é uma extensão do diálogo que ela estabelece com sua audiência. “Achei que chegaria aos 50 sem conseguir fazer mais nada, mas estou ótima, com potencial para mais 50”, gargalha.

Como influenciadora digital que humaniza negócios tradicionais, desde que foi eleita pela revista Forbes como uma das Mulheres de Sucesso em 2021, Karla diz experimentar uma sensação de autenticidade diferente de outras épocas.

“Nunca foi fácil ser mulher, ainda não é. Mas, apesar das adversidades, perseveramos, insistimos em nossos sonhos, não nos abandonamos e seguimos nos destacando, desafiando os estereótipos e estigmatizações, provando o nosso valor”, destaca como uma das principais mensagens de seu livro que, quando lançado, ficou entre os mais vendidos do e-commerce da Amazon. A julgar pela conexão de bilhões, Karla está no caminho certo.